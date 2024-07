Accertamenti sulla linea Settebagni-Capena: ritardi treni fino a 150 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Disagi per i passeggeri sulla linea dell'alta velocità Milano Roma, con il rallentamento di una serie di convogli che hanno provocato ritardi fino a 150 minuti. I problemi sono cominciati questa mattina quando il treno partito alle 9.58 da Milano e diretto a Napoli si è dovuto fermare sulla linea tra Settebagno e Capena. Da Trenitalia hanno fatto sapere che non c'è stato nessun guasto, ma è stato l'intervento dell'Autorità giudiziaria nell'area di transito del Comune di Roma a creare i disguidi.

La vicenda

I primi rallentamenti si sono verificati sulla linea Roma-Firenze. A spiegare i motivi sono stati gli stessi dirigenti di Trenitalia in una nota. A quanto pare, la presenza "di persone non autorizzate nei pressi della linea ha impedito il regolare traffico ferroviario tra Settebagni e Capena" . Il comunicato continua con un'importante precisazione: "Non si è trattato di un disservizio. È stato un intervento dell'Autorità giudiziaria per un accertamento sulla linea regionale, nel tratto appunto tra Settebagni e Capena, a innescare una catena di ritardi che hanno interessato i treni alta velocità, intercity e regionali" .

La graduale ripresa

Dopo le 14 c'è stata la graduale ripresa della circolazione ferroviaria, ma diversi sono stati i convogli a subire ritardi. In particolare:

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) - Napoli Centrale (15:03)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Reggio Calabria Centrale (20:24)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00)

Il treno FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07) ha terminato la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto hanno potuto proseguire il viaggio da Roma Termini con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) - Roma Termini (14:55) è stato cancellato.

Gli altri ritardi

Con i treni costretti a viaggiare con una riduzione precauzionale di velocità, come riporta il Corriere della Sera, si sono accumulati rallentamenti e registrati altri ritardi fino a oltre 80 minuti.

Tra i convogli direttamente coinvolti e costretti a fermarsi ci sono: FR 8503 Brescia (8:47) - Roma Termini (13:05), FR 9619 Milano Centrale (9:58) - Napoli Centrale (14:33), IC 590 Salerno (8:58) - Milano Centrale (22:05).