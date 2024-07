Addio ad Annalena Moretti, la signora della birra morta per un incidente domestico

Ascolta ora 00:00 00:00

Scomparsa all'età di 80 anni l'imprenditrice Annalena Menazzi Moretti, erede del celebre birrificio Moretti, passato al gruppo Heineken. Stando a quanto riferito sino ad ora, la donna sarebbe morta a seguito di un tragico incidente domestico.

Erede del birrificio

Annalena Menazzi Moretti si trovava all'interno della propria abitazione, a Pescara, quando si sarebbe verificato il terribile incidente domestico. Sul tipo di incidente non è stato detto nulla ma, a quanto pare, la donna è stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Pescara, e lì, nel corso della mattinata di ieri (venerdì 26 luglio) è deceduta. Il prossimo 19 agosto avrebbe festeggiato 81 anni. Con lei si trovava la famiglia riunita.

Questo pomeriggio, alle ore 17.00, si sono celebrati i funerali nella chiesa San Pietro Apostolo di piazza Primo Maggio. Grandissimo il dolore dei figli Guido e Martina, della nuora Monia, delle nipoti Maresia e Gisele, e del fratello Luigi.

Nata a Udine, Annalena Moretti si era poi trasferita a Pescara negli anni '60. Una decisione presa col marito Riccardo Cristini, impiegato come ingegnere nell'azienda di famiglia. La donna aveva sviluppato presto un fortissimo attaccamento per la nuova città, tanto da non volerla più lasciare. Amando l'arte e la cultura, si era dedicata a numerosi eventi culturali, diventandone protagonista e promotrice. Tanti i suoi amori e le sue relazioni, fra cui, la più importante, quella con il sociologo Dario Paolucci.

Si è impegnata per la comunità fino alla fine. Soltanto due mesi fa, infatti, Annalena Moretti aveva donato il suo pianoforte a una onlus di Città Sant'Angelo, che le aveva dedicato una serata-evento.