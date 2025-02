Addio a Carlo Zaccardi, ad del marchio Boggi e fra i proprietari di Brian&Barry

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto nel mondo della moda, a causa della precoce dipartita di Carlo Zaccardi. L'uomo si è spento all'età di 59 anni a causa di una lunga malattia, mancando all'affetto della sua famiglia.

Insieme ai fratelli Claudio e Roberto, Carlo Zaccardi aveva creato un vero e proprio impero della moda, con il brand Brian&Barry, divenuto una importante catena di negozi. Il primo store venne fondato a Monza, in via Italia. Era il 1985 e il marchio mirava ad offrire abiti alla moda e accessori che conquistarono presto anche Milano.

Non solo. Puntando sulla moda maschile, i fratelli Zaccardi decisero di acquistare per 13,2 milioni di euro il gruppo Boggi, fondato da Paolo Boggi nel 1939. Carlo Zaccardi era quindi co-proprietario del gruppo Boggi dal 2003. Passato sotto la guida degli Zaccardi, il marchio Boggi ha conosciuto un momento di splendore, arrivando a vedere 235 boutique in 61 Paesi. Anche il brand Brian&Barry si è sempre più esteso, affermandosi sullo scenario italiano. Importante il punto vendita di Piazza San Babila, proprio nel centro di Milano.

Dopo una vita di lavoro e successi, è purtroppo arrivata la prematura scomparsa. Carlo Zaccardi lottava da tempo contro una brutta malattia. Il decesso, annunciato dai parenti, è avvenuto nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. La famiglia ha fatto sapere che i funerali si terranno nel Duomo di Monza il prossimo sabato 22 febbraio alle ore 10.30.

" In questi ultimi mesi ci ha insegnato cosa volesse dire lottare. Amava la vita e voleva vivere; avrebbe fatto di tutto pur di avere un giorno in più.

Carlo era un lavoratore instancabile, anche l'ultimo giorno l'ha passato lavorando con i suoi collaboratori", ha dichiarato il fratello Claudio Zaccardi, come riportato da MilanoToday.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da Adriano Galliani e da AC Monza, col quale il marchio Boggi ha una partnership.