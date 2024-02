Addio a Dario Osella, fondatore dell'omonima azienda casearia piemontese

Si è spento oggi, sabato 10 febbraio, Dario Osella, fondatore delle "Fattorie Osella" di Caramagna Piemonte, comune italiano della provincia di Cuneo. L'imprenditore, tra i più importanti esponenti del settore caseario italiano, aveva 92 anni.

Osella nacque il 7 luglio del 1931 proprio a Caramagna Piemonte, in una famiglia con alle spalle una lunghissima tradizione casearia che veniva trasmessa di generazione in generazione. Dopo aver frequentato, negli anni della giovinezza, il Real Collegio Carlo Alberto I di Moncalieri, si iscrisse anche all’Università. Decise tuttavia di non concludere il suo percorso accademico, e preferì invece dedicarsi alla tradizionale attività di famiglia, aprendo il primo caseificio nel 1952, che fu ribattezzato, per l'appunto, "Fattorie Osella": come simbolo dell'azienda, per mantenere il forte legame con le sue tradizioni, fu scelto il carretto con cui suo nonno Dario era solito trasportare il formaggio dagli alpeggi fino a valle.

Quando prese le redini del caseificio, ebbe l'importante intuizione di concentrare la sua attività produttiva verso la realizzazione di formaggi a pasta fresca, tra cui la nota robiola. L'azienda crebbe in modo esponenziale, facendo registrare dei numeri da record. A metà circa degli anni ottanta, Osella decise di stringere un accordo con quella che oggi è Mondelez Italia (allora denominata Kraft Foods) per incrementare la capillarità della distribuzione dei suoi formaggi: cedette quindi una parte dell'azienda, tenendo per sé quella restante e occupandosi di mantenere in prima persona i rapporti con gli allevatori. Oggi Osella conta circa 120 dipendenti ed è un pilastro del settore caseario a livello nazionale.

Dario Osella sposò nel 1958 Anna Carlotti, rimasta al suo fianco anche nella conduzione dell'azienda fino alla morte avvenuta pochi mesi fa, nel mese di settembre del 2023. La coppia ha avuto due figli, ovvero Gino e Rossella