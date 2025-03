Addio a Paola Motta, la giornalista politica volto di SkyTg24

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparsa all''età di 57 anni Paola Motta, cronista politica e volto di SkyTg24. La giornalista in forza nell'emittente televisiva fin dalla sua nascita, avrebbe compiuto 58 anni a giugno.

Chi era la giornalita

Da sempre appassionata di politica era nata a Merano dove aveva lavorato in un quotidiano locale prima di approdare a Sky. Da sempre si era distinta per la sua competenza e professionalità nel raccontare le vicende istituzionali e politiche del Paese. Aveva iniziato la sua carriera come stagista al Corriere della Sera, poi come praticante presso "L'informazione" negli anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi.

Poi l'arrivo al quotidiano "Alto Adige", dove seguiva la politica del nordest italiano. Dopo un breve periodo a Berlino, era entrata nella redazione di SkyTg24 nel 2003, alla nascita della testata. Raccontò il primo giorno di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio.

Il ricordo della politica

In tanti l'hanno salutata sui social ringraziandola per il suo lavoro, a cominciare dal presidente del Senato Ignazio La Russa: " Ho appreso con sincero e profondo dispiacere della scomparsa di Paola Motta. Ricordo il suo modo gentile di porsi e la sua grande professionalità. Il giornalismo italiano e SkyTg24, testata alla quale ha dedicato molti anni, perdono una cronista politica seria e competente. Alla sua famiglia e alla redazione di Sky Tg24 giungano le mie condoglianze".

Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha voluto lasciare un suo ricordo: " Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della giornalista Paola Motta.

È stata una professionista scrupolosa e competente. Mi stringo con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Un pensiero ai colleghi della redazione di Sky TG24 e a chi ne ha condiviso il percorso professionale".