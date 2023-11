Aereo senza carrello, atterraggio di emergenza a Montichiari. Era partito dall'Algeria

Un aereo privato in volo dall'Algeria è atterrato in avaria, senza carrello, all'aeroporto di Montichiari (Brescia) fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. L'allarme alle autorità aeroportuali è scattato intorno alle 16. Il pilota del jet privato, alzatosi in volo dall'Algeria e diretto in Germania, ha segnalato di avere problemi al carrello. Secondo quanto potuto ricostruire l’anomalia segnalata in volo riguardava il sistema retrattile delle ruote senza il quale è impossibile tanto il decollo quanto l’atterraggio in sicurezza. Da qui la decisione delle autorità aeronautiche che hanno indicato al velivolo, una volta in prossimità delle coste italiane, di portare il Cessna 560 Citation lungo la rotta di Montichiari. Decisione presa perchè nel pomeriggio al D'Annunzio non erano previsti voli commerciali essendo un hub prettamente merci.

Emergenza in pista

Sul posto per l’assistenza in pista sono stati subito attivate la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia che dispone di un distaccamento aeroportuale sempre operativo all'interno dello scalo. In aeroporto sono quindi arrivate anche altre unità inviate da Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Brescia. Il tutto con il supporto terrestre dei mezzi sanitari del 118. La Torre di controllo ha chiesto al velivolo di effettuare una serie di passaggi radenti a ridosso della torre per prendere coscienza del problema tecnico al carrello sinistro non sceso a differenza del destro e del ruotino. L’aereo ha iniziato una serie di rotte ellittiche intorno a Montichiari per ridurre il carburante a bordo e solo dopo questa lunga operazione il pilota ha proceduto all'atterraggio d'emergenza riuscito perfettamente.

Atterraggio riuscito

Lungo la pista il Cesna è arrivato di pancia con gli occupanti dell'aereo che sono rimasti incolumi e senza ferite. Le autorità adesso dovranno chiarire la natura del problema tecnico e accertare eventuali responsabilità della proprietà dell’aereo partito dall’Algeria con un piano di volo che non contemplava la sosta obbligata a Montichiari a causa dell’avaria del carrello.