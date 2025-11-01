Agente morto a Torre del Greco, il cordoglio di Mattarella: "Profondamente rattristato"

La morte dell'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati a Torre del Greco ha sconvolto il Paese. L'agente questa notte era in servizio su una volante quando, per cause ancora da accertare, un suv avrebbe invaso la corsia dove viaggiava con il collega scaraventando l'auto di servizio in un canalone. Per Scarpati non c'è stato nulla da fare, l'impatto violentissimo l'ha ucciso sul colpo, mentre il collega, Ciro Cozzolino, nonostante le gravissime ferite riportate, non è più in pericolo di vita. " Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All'agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione ", ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

In una nota pubblica, il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha espresso " sentimenti di sincero e profondo dolore " per l'accaduto. " Desidero porgere alla famiglia e alla Polizia di Stato la più sentita vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica, e rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione al collega ferito ", ha aggiunto. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato il proprio dolore per la morte di Scarpati e il ferimento di Cozzolino, evidenziando che " questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell'ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano ".

Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco, con una nota ha dichiarato di aver portato " attraverso la dirigente Antonella Palumbo, la piena solidarietà dell'amministrazione comunale e dell'intera città a tutto il personale in servizio al commissariato di Torre del Greco. [...

] Come Comune ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima, che ha perso la vita nel corso dello svolgimento della propria meritoria attività al servizio della collettività, e seguiamo costantemente l'evolversi della situazione, sia in relazione alle condizioni relative dell'agente ferito sia in merito agli sviluppi dell'indagine su quanto accaduto nella zona di viale Europa".