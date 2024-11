Chi sono gli aggressori del capotreno

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono due le persone identificate per l'aggressione al capotreno del convoglio regionale 12042 Genova Brignole–Busalla. I carabinieri di Genova, intervenuti con il Nucleo Radiomobile alla stazione di Genova Rivarolo, riferiscono che la coppia di cittadini egiziani, alla richiesta di esibizione del biglietto da parte del capotreno Rosario Ventura, " con atteggiamento incurante, ha risposto che non avevano intenzione di pagarlo ". A quel punto, come da prassi, il treno è stato fermato e la ragazza ha iniziato " a inveire e sputare contro il capotreno. Stessa cosa avrebbe fatto il ragazzo di 21 anni nei confronti di una passeggera ".

Accompagnati a terra dal capotreno, i due hanno continuato a inveire ed è a quel punto che la minore ha colpito con un paio di schiaffi e un calcio il capotreno. Non paghi, il maggiorenne ha estratto il coltello e ha sferrato una o due coltellate all'altezza della scapola sinistra di Ventura, che si è accasciato al suolo in un lago di sangue. Nella concitazione del momento, sono riusciti ad allontanarsi dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione senza mai spostarsi per davvero dalla stazione, dove sono poi stati raggiunti dai militari, che li hanno fermati. l 21enne è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La minore è stata denunciata per gli stessi reati. Il 21enne si chiama Alshahhat Fares Kamel Salem, è in Italia regolarmente e di professione fa il barbiere.

" È inaccettabile l'aggressione subìta dal capotreno di Trenitalia avvenuta a Genova durante lo svolgimento del proprio lavoro, nel corso delle consuete attività di controlleria. Fin da subito siamo stati a stretto contatto con il personale medico che lo ha assistito dopo l'aggressione ", si legge in una nota diramata da Luigi Corradi, Ad e Dg di Trenitalia. " Esprimiamo la nostra solidarietà al collega e lavoriamo quotidianamente per garantire la sicurezza di lavoratori e viaggiatori affinché questi episodi non si ripetano ", conclude.

anche i treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso

Per la giornata di domani, dalle 9 alle 17, sono state dichiarate 8 ore di sciopero a livello nazionale, quindi anche in Lombardia, come viene segnalato da Trenord, che in una nota informa che "".