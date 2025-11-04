Aggressione di Milano, il giudice dichiarò Lanni non più pericoloso

Anna Laura Valsecchi non era l’obiettivo di Vincenzo Lanni: è stata accoltellata perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’uomo, 59 anni, ha colpito nel luogo simbolo dell’economia: così ha dichiarato al pm che l’ha interrogato durante la sua confessione. Era stato mandato via da pochi giorni dalla comunità in cui era ospite dopo aver trascorso un periodo in carcere in conseguenza di un’altra aggressione, compiuta nel 2015, ai danni di due persone anziane. Si era rifugiato in un hotel di Milano ma non aveva alcun restringimento della propria libertà, perché considerato una persona non più pericolosa. Anche per questo motivo è stata aperta un’indagine, necessaria ad approfondire cosa sia accaduto: la Procura di Milano, diretta da Marcello Viola e con la pm Maria Cristina Ria, sta facendo approfondimenti, acquisendo i vari atti.

" La persona in questione è stata accolta pro-bono all'interno della nostra struttura nell'ambito di un percorso di reinserimento sociale a maggio del 2020, prima attraverso la misura dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali e poi, terminata la pena, ha proseguito con la misura di sicurezza rivalutata di anno in anno ", ha spiegato la comunità 4exodus, sottolineando anche che " dopo il raggiungimento dello stato di libertà e la cessazione della pericolosità sociale disposta dal Magistrato, avvenuti nel

".

dicembre 2024 ha scelto volontariamente di proseguire il proprio cammino con noi, con l'obiettivo di completare il progetto di accompagnamento verso l'autonomia

