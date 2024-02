I trattori sfilano nel centro di Roma. "Aspettiamo la convocazione del governo"

Partendo dalla campagna hanno attraversato la via Nomentana per poi passare da viale del Castro Pretorio, piazza Indipendenza, piazza della Repubblica, via Cavour, via Napoleone III, Piazza Vittorio, viale Manzoni, via Merulana, via Labicana, via Celio Vibenna e via dei Cerchi. I quattro simbolici trattori di "Riscatto Agricolo" sono entrati nel centro di Roma, come annunciato, facendo tappa anche al Colosseo, al Circo Massimo e a piazzare Ugo La Malfa. I mezzi meccanici hanno colori diversi tra loro: uno giallo uno rosso e due verdi, a formare la bandiera italiana.

La protesta

Dopo aver rinunciato alla manifestazione in piazza San Giovanni, gli agricoltori hanno deciso di organizzare una sfilata con i trattori nel centro di Roma scortati dalle forze dell'ordine. "Senza agricoltori niente cibo, niente futuro", è uno degli slogan apparso sullo striscione appeso a uno dei mezzi. Il mini corteo quando è arrivato al Circo Massimo, una delle zone più importanti della città, si è fermato per sventolare una bandiera tricolore.

La voce degli agricoltori

"Aspettiamo la convocazione del governo e siamo fiduciosi possa arrivare nel pomeriggio - ha affermato Salvatore Fais, di 'Riscatto Agricolo', di fronte al Circo Massimo -. Se il governo non dovesse convocarci qualche trattore in più si vedrà sulle strade. Ma c'è una buona comunicazione. Per la prima volta i trattori vengono portati nel cuore della Capitale, noi lo abbiamo fatto senza bandiere alle spalle. Divisi? Ognuno sta facendo la propria battaglia" . Durante il corteo dei quattro trattori nelle strade di Roma, qualche cittadino ha applaudito il passaggio dei mezzi agricoli. Una signora anziana ha lanciato baci all'indirizzo degli agricoltori, altri ancora hanno mostrato il pollice in segno di vittoria. In molti, invece, hanno immortalato l'evento con foto e video.

Le richieste