"Annullata la manifestazione a Roma". Dietrofront degli agricoltori

Niente manifestazione a Roma per i trattori. " Tutti i portavoce del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo, Roberto Congia, Salvatore Fais, Andrea Papa e Maurizio Sanigagliesi, in riferimento alla manifestazione ipotizzata il 9 febbraio a Roma, comunicano che, a seguito delle valutazioni emerse ai presidi, si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma ", si legge nella nota. Nella Capitale solamente 10 trattori in rappresentanza della protesta verranno portati in piazza San Giovanni per sottolineare come, comunque, la protesta non sia finita.

" Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini italiani che, già da molti giorni, stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori ", si legge ancora nella nota. Un sostegno che sta trovando terreno fertile nonostante gli inevitabili disagi causati dai blocchi stradali e dai rallentamenti dovuti alla presenza dei trattori sulle strade e autostrade italiane.