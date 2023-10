Milano, spuntano i manifesti degli ostaggi israeliani nelle metro: "Aiutateci a portarli a casa"

Anche a Milano, come in tantissime altre città occidentali, sono comparsi i manifesti che ritraggono gli ostaggi catturati da Hamas nell'incursione del 7 ottobre in Israele. Il rapimento degli israeliani compiuto dai terroristi di Gaza è funzionale agli stessi per impedire azioni ancora più distruttive da parte dello Stato ebraico. Sono centinaia le persone rapite nei kibbutz e durante il rave party, alcune israeliane ma altre straniere, che vengono usate da Hamas come scudi umani insieme ai cittadini palestinesi. L'obiettivo di Israele è riportarle tutte vive alle proprie famiglie ma ci sono già notizie di diversi morti tra gli ostaggi. Per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica ed evitare che quanto accaduto il 7 ottobre passi in secondo piano, dall'alba un gruppo di ragazzi italiani e israeliani ha iniziato a tappezzare i muri con le immagini degli ostaggi.

Queste foto degli ostaggi da Hamas, tenuti prigionieri a Gaza, pubblicate all’alba oggi a Milano, significano molto per me. Milano è dove mia nonna trovò rifugio quando fuggì dalla Germania nazista e mio nonno la incontrò e ricostruì la sua vita dopo essere sopravvissuto ai campi pic.twitter.com/uFVhUr39YA — Anshel Pfeffer אנשיל פפר (@AnshelPfeffer) October 29, 2023

Dal Duomo a Cairoli, sono centinaia i volantini che sono stati affissi, principalmente nei mezzanini delle stazioni della metropolitana, dove il transito di persone è più ampio. Sono soprattutto studenti universitari e volontari, amici e fidanzati ad aver deciso di intraprendere questa iniziativa che già in altre parti dell'Occidente viene effettuata da giorni. Attualmente, sono oltre 200 gli ostaggi nelle mani di Hamas e la richiesta è solo una: liberateli. Si tratta soprattutto di bambini, di donne e di giovanissimi. " Non possono essere dimenticati ", dice chi questa mattina, fin da prima dell'alba, era a lavoro per questo particolare tipo di volantinaggio.