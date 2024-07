All Nippon Airways, decolla il nuovo volo diretto da Milano a Tokyo

Ascolta ora 00:00 00:00

All Nippon Airways, la più grande compagnia aerea giapponese, dal prossimo 3 dicembre collegherà l’Italia al Giappone con un nuovo volo diretto da Milano Malpensa per Tokyo Haneda, l’aeroporto metropolitano della capitale, situato a 30 minuti dal centro città. Rotta intercontinentale per la prossima stagione invernale che arricchisce il portafoglio dei collegamenti di lungo raggio dello scalo gestito da Sea e offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con un volo in coincidenza verso una delle 38 destinazioni servite da ANA all’interno del Giappone come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico. Il collegamento sarà operato inizialmente tre volte alla settimana - martedì, giovedì, domenica - con un aeromobile B787-9 da 215 posti: 48 in Business, 21 in Premium Economy e 146 in Economy.

L’atterraggio a Tokyo Haneda avverrà la mattina presto, per consentire ai viaggiatori d'affari e ai turisti di sfruttare al massimo la giornata oppure di proseguire facilmente il viaggio con un volo in coincidenza fra quelli offerti nel network della compagnia aerea. I biglietti saranno in vendita dal prossimo 22 luglio.

L’annuncio arriva in un momento in cui la popolarità della destinazione Giappone è altissima con l’Italia che è rappresenta il quarto mercato a livello europeo per numero di visitatori che arrivano in Giappone: 152.400 nel 2023, mentre sono già 81.100 i viaggiatori che hanno scelto il Paese fra gennaio e maggio del 2024, con un aumento del 65,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E anche i giapponesi hanno ripreso a viaggiare verso l’Italia e il volo diretto consentirà di a far crescere i flussi in arrivo.

"Siamo onorati di annunciare il nostro primo volo non-stop dall'Italia al Giappone, una destinazione popolare per i viaggiatori italiani, sia leisure che business, che potranno scoprire la nostra filosofia di servizio unica e sperimentare l’ ospitalità giapponese fin dal momento dell'imbarco - ha detto Shinichi Inoue, presidente e ceo di ANA -. Siamo convinti che questo collegamento porterà benefici all'economia lombarda e non solo, favorendo i flussi in entrata dal Giappone. Milano è un'importante aggiunta al nostro network europeo in espansione. Questo nuovo servizio integra i nostri voli già esistenti da Londra, Francoforte e Bruxelles e di recente abbiamo ripreso i voli giornalieri da Parigi e Monaco di Baviera per il Giappone a cui presto seguirà il collegamento da Vienna”.

“Sea è onorata di condividere l’annuncio del nuovo collegamento ed è felice di accogliere ANA tra i clienti più prestigiosi del proprio network di Malpensa. Il volo per Tokyo Haneda consentirà di collegare uno dei mercati più importanti per business e turismo e aumentare così la connettività offerta dal nostro sistema aeroportuale. La riconosciuta qualità del servizio di ANA e l’attenzione che il vettore ha da sempre nei confronti dei propri passeggeri, sono le caratteristiche distintive che, sono sicuro, garantiranno il successo del collegamento - ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. Con il nuovo volo sul Giappone salgono così a 79 i Paesi direttamente collegati da Milano Malpensa, rafforzando il posizionamento del nostro aeroporto in Europa per connettività diretta".

A bordo del nuovo volo, i passeggeri potranno sperimentare la filosofia di servizio di ANA squisitamente giapponese e che si riassume nella parola “omotenashi” - un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri prima ancora che questi vengano espressi. I passeggeri di Business Class potranno usufruire del servizio Wi-Fi gratuito, mentre chi vola in Premium Economy ed Economy Class avrà la possibilità di inviare messaggi di testo gratuiti con il servizio Wi-Fi entro la fine di marzo 2025. Da sottolineare che la compagnia è insignita da Skytrax del riconoscimento 5-star per undici anni consecutivi.

Con l’orario invernale 2024-25 ANA lancerà nuovi voli diretti per Tokyo Haneda anche da Stoccolma, il 31 gennaio 2025, e da Istanbul il 12 febbraio

2025. Saliranno così a otto i paesi nella regione serviti dal vettore con un collegamento diretto, facendo di ANA la compagnia aerea che offre il network internazionale più esteso in assoluto fra il Giappone e la regione.