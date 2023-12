Il sorpasso dei giovani stranieri, compiono più reati degli italiani

La criminalità giovanile è in aumento. Ma la novità di questo triste fenomeno è che i minori stranieri arrestati o denunciati hanno superato gli italiani per la prima volta nel 2022, con numeri che confermano questo andamento anche per il primo semestre del 2023. I dati sono stati illustrati da Stefano Delfini, direttore del servizio analisi criminale della polizia di Stato, alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nell'ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado delle condizioni degli under 18.

Stando a quanto emerge dalle rilevazioni delle forze dell’ordine, tra il 2010 e il 2022 si è verificato un aumento delle segnalazioni relative ai minori pari al 15%. I reati cresciuti maggiormente sono quelli violenti, come rapine, lesioni dolose, risse e percosse. I furti hanno registrato un calo. Per quanto riguarda le vittime, la maggior parte sono coetanei dei giovani criminali e prevalentemente di genere femminile. In molti casi, si tratta di ragazze con meno di 14 anni. “ Emerge dagli autori dei reati una mancanza assoluta di consapevolezza del proprio agire, con un utilizzo della violenza sproporzionata rispetto all’obiettivo ”, ha commentato Delfini. “ Nonché una mancanza di empatia nei confronti della vittima, come si evince dalle violenze sessuali di Caivano e Palermo ”.

Molto frequente anche l’uso di alcol, droghe, psicofarmaci e dei social network come mezzo per affermare la propria identità di gruppo e veicolare messaggi violenti che, secondo il direttore, “ aumentano la spettacolarizzazione di questi atti e il rischio emulazione per ragazzi che non hanno ancora sviluppato una capacità critica ”.

Stefano Delfini ha anche esposto nel dettaglio i risultati di uno studio effettuato sulle babygang in concerto con l’Università Cattolica. Il fenomeno è in aumento e in molti casi si parla di una vera e propria emergenza legata a questi gruppi che, stando alle analisi della polizia, sono generalmente composti da meno di dieci individui e possono essere anche multietnici. Il direttore ne ha elencate quattro tipologie: quelle prive di una struttura gerarchica ben definita e si dedicano ad atti violenti o devianti, diffuse soprattutto nel centro-nord del Paese; i gruppi che si ispirano alla criminalità organizzata e proliferano nelle regioni dove vi è una forte presenza mafiosa; quelle che guardano alle gang sudamericane come ad un modello; quelle che perpetrano soprattutto rapine o altri crimini specifici e sono organizzate in modo chiaro e preciso. Queste babygang sono composte principalmente da soggetti maschili, ma in alcuni casi vi sono anche ragazze che occupano posizioni di rilievo, così come gruppi composti interamente da femmine.