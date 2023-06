Allerta arancione in 13 città: ecco dove colpirà l'ondata di caldo

L'ondata di caldo africano determinata dall'anticiclone Scipione picchierà duro soprattutto giovedì 22 giugno: ben 13 città italiane hanno un livello di allerta 2 indicato dal bollino arancione che il ministero della Salute ha inserito nel proprio bollettino con le possibili criticità e i rischi per la salute della popolazione.

Le città a rischio

Se la giornata di mercoledì, domani, sarà ancora relativamente tranquilla con il bollino arancione soltanto per Bolzano, Campobasso e Perugia, giovedì si aggiungeranno Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Il motivo è presto detto: la temperatura reale dell'aria che toccherà 37°C all'ombra a Firenze, 36°C a Frosinone e 35°C sulla Capitale si unirà all'alto tasso di umidità che farà percepire valori ancora più elevati al nostro organismo. Il livello 2, arancione, è quello immediatamente prima del rischio più alto determinato dal bollino rosso e indica " Condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili ", come spiega il ministero, accanto a un vademecum di cose da fare o da evitare nelle ore centrali della giornata.

I consigli degli esperti

" La prima ondata di calore è la più pericolosa e non va sottovalutata. L'organismo soffre gli sbalzi termici e noi veniamo da settimane fresche e piovose. Ora ci ritroviamo con una situazione opposta di caldo-umido opprimente che farà soffrire un po' tutti. La prima regola è bere, soprattutto per gli anziani e per chi ha i reni malandati", ha spiegato all'AdnKronos il prof. Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale vicario e segretario provinciale di Roma della Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia). " Se si prendono alcuni farmaci, penso alle statine, c'è bisogno di un corpo idratato bene perché questo diluisce l'impatto della terapia sui reni ".