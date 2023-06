Solstizio d'estate sopra i 40°C: ecco quando si toccherà l'apice del caldo

Ormai ci siamo: come abbiamo visto sul Giornale.it, l'ondata di caldo provocata dall'anticiclone africano Scipione toccherà il suo picco tra oggi e venerdì con valori quotodiani anche al di sopra dei 40°C in alcune zone d'Italia. In tutto questo, mercoledì 21 giugno sarà il Solstizio d'Estate, ossia la giornata più lunga dell'anno, con i raggi solari che scalderanno per circa 15 ore.

I valori previsti

Ecco che, da oggi ma soprattutto domani e giovedì, le temperature massime toccheranno valori da luglio e agosto a causa di questa massa d'aria molto calda di estrazione sahariana. " Staremo per 4 giorni sotto la 'Gobba del Cammello', come viene chiamato in gergo il promontorio di alta pressione collegato all’anticiclone africano - afferma Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. " Ebbene, con questa prima ondata di caldo del 2023 saliremo anche oltre i 40°C, sono previsti picchi di 43°C nella Sardegna sudoccidentale".

Che caldo sarà

L'altra cattiva notizia è che si tratterà di un caldo afoso, non torrido: in quest'ultimo caso l'aria presenta percentuali d'umidità molto bassi, con l'afa si ha l'esatto opposto e una sensazione di calore ben maggiore della temperatura reale che segna il termometro. Ad esempio, su gran parte del Paese le massime si attesteranno mediamente sui 34-35°C (con picchi superiori) senza raggiungere i valori sardi ma, a causa dell'umidità, la sensazione corporea sarà comunque di almeno 40°C. Nel dettaglio, però, l'esperto spiega che gran parte delle città del Centro-Sud toccheranno già oggi le temperature diurne sopra menzionate con un ulteriore aumento mercoledì 21 giugno con 39°C a Carbonia, 38°C Bolzano e Nuoro e 37°C a Siracusa e Taranto.

I cieli, poi, inizieranno ad apparirci lattiginosi per via del pulviscolo sahariano che verrà spinto in quota dall'ondata di calore dell'anticiclone africano. " Si tratterà perlopiù di velature causate anche dalla sabbia del deserto che risalirà insieme al caldo dall’Algeria: in pratica i cieli saranno a tratti giallognoli ma ciò non impedirà al sole di scaldare in modo consistente tutta la colonna troposferica. Prevarrà il caldo ed il sole", ha sottolineato Tedici.

Quanto durerà?

I modelli matematici continuano a ipotizzare un break da questa calura per il prossimo fine settimana quando correnti fresche potrebbero attraversare l'Italia provocando un calo termico e temporali anche di forte intensità. L'ondata africana sarebbe, quindi, intensa ma breve e subito dopo ci sarebbe il ritorno del più mite anticiclone delle Azzorre che porta dietro un clima più asciuto e caldo sopportabile con massime non superiori ai 32-34°C.