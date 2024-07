Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli. Caos a Termini, treni con 100 minuti di ritardo

dal profilo X di Pier Luigi Bersani

Nuovi problemi per i passeggeri dell'Alta Velocità di Trenitalia a causa di un guasto segnalato tra Labico e Anagni: il malfunzionamento, che ha creato pesanti disagi sulla tratta Roma Napoli, in particolar modo per quanto concerne gli spostamenti verso il capoluogo campano, si è verificato intorno alle ore 15:45.

Da quel momento in poi la circolazione dei treni ha subito dei considerevoli rallentamenti: in breve tempo, infatti, si sono registrati ritardi di 50 minuti, tanto che la stessa azienda di trasporti ha invitato i passeggeri a verificare costantemente lo stato del proprio convoglio attraverso la sezione "Cerca treno" del portale online. "I treni Alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti" , ha comunicato Trenitalia, anche se i ritardi nel pomeriggio hanno addirittura superato in alcuni casi i 100 minuti.

Oltre a Trenitalia, il malfunzionamento odierno ha causato disagi anche ai viaggiatori di Italo: il treno che sarebbe dovuto partire da Termini alle 16:30 ha accumulato 30 minuti di ritardo.

Pier Luigi Bersani ha approfittato della situazione per criticare il ministro dei trasporti del governo Meloni: "Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti in Italia si stanno svolgendo le ‘Olimpiadi del viaggiatore’. Lo aspettiamo per le premiazioni" , ha affondato l’ex segretario dem, postando sui social la foto di un tabellone della stazione Termini con corse cancellate o in ritardo.

Estate difficile

Non si tratta di un caso isolato in questa difficile estate dei trasporti, tra scioperi e guasti, anche se il primato spetta di diritto, come documentato anche da Il Giornale nei giorni scorsi, alla linea Roma-Firenze. Non va meglio alla tratta Roma-Napoli, negli ultimi tempi oggetto di numerosi interventi tecnici e di manutenzione che hanno scatenato le proteste di viaggiatori e turisti: in soli 7 giorni ci sono stati ben due guasti, con ritardi che hanno sforato le due ore.

Tutti i ritardi nel pomeriggio

L'azienda ha tenuto costantemente aggiornati i viaggiatori, segnalando ritardi e cambi di programma. " I treni Alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti ", ha spiegato Trenitalia.

Ci sono stati anche dei cambi di treno, segnalati prontamente dall’azienda: "Il treno FR 9592 Salerno (17.53) - Milano Centrale (23.50) oggi ha origine da Napoli Centrale. I passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare il treno FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:36) - Roma Termini (19:15) e proseguire con il FR 9592 Salerno (17:53) - Napoli Centrale (23:50)".

Una nota anche per chiarire quali convogli siano stati colpiti da ritardi superiori all'ora. "FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) - Napoli Centrale (15:03), FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:14), FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06), FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33), FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:00), FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48), FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:44), FA 8319 Roma Termini (17:05) - Benevento (18:58), FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23)" , si legge.

Tra guasti ai treni o alla rete elettrica, furti di rame e persone non autorizzate sui binari, ha spiegato il Codacons, "in

appena 10 giorni, nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio, si contano 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione non causati da maltempo, incendi, caduta alberi o altre cause di forza maggiore".