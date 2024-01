I centri sociali provano a sfondare il padiglione di Israele: scontri e cariche. Agenti feriti

Ancora violenza da parte dei centri sociali a Vicenza, durante uno degli eventi fieristici più importanti della stagione per l'industria locale. All'interno dell'esposizione "VicenzaOro" è presente il padiglione dedicato a Israele, preso di mira dagli antagonisti, che hanno ingaggiato uno scontro con la polizia per cercare di sfondare il cordone di sicurezza. I manifestanti, che chiedono lo stop della guerra in Medioriente e l'annientamento di Israele, hanno lanciato alcuni candelotti di lacrimogeni per confondere i poliziotti, che durante gli scontri sono rimasti feriti. Per tentare di respingere l'assalto, i poliziotti si sono avvalsi anche dell'uso degli idranti.

La manifestazione dei gruppi rossi, alla quale hanno preso parte i centri sociali ma anche altre sigle legate alla sinistra extraparlamentare, è partita poco prima delle 11.30 con circa 500 persone. La manifestazione era stata autorizzata dalla questura su un percorso prestabilito ma, come prevedibile, i manifestanti hanno deviato quasi subito per cercare di avvicinarsi alla fiera e sono entrati in contatto con la polizia a presidio dell'evento. L'obiettivo è stato chiaro fin da subito, considerando che nel corteo sono state esposte numerose bandiere della Palestina, In testa al corteo striscioni e cartelli con su scritto "Blocchiamo Israele", "Stop war" e "Free Palestine".

Il bilancio provvisorio parla di 9 agenti rimasti feriti negli scontri, sebbene non in modo grave, e di 5 persone fermate e identificate. La situazione al momento sembra essere tornata alla tranquillità ma potrebbe trattarsi di una calma apparente, come fanno sapere fonti vicine alle forze dell'ordine. Nel pomeriggio, infatti, è previsto il corteo della comunità palestinese che potrebbe essere influenzato da nuovi infiltrati.