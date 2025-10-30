Andrea Delogu, lo choc per la morte del fratello e il dolore a Ballando con le stelle

Un dolore immenso ha colpito Andrea Delogu, conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle: il fratello Evan Oscar Delogu, di appena 18 anni, è morto in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini.

La notizia è arrivata ad Andrea mentre era in auto, diretta alle prove del programma di Rai 1. Appreso ciò che era accaduto, la conduttrice ha interrotto ogni impegno per raggiungere Bellaria, dove i soccorritori avevano tentato invano di salvare il giovane.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Evan avrebbe perso il controllo della moto lungo una strada dritta che costeggia il parco cittadino, andando a sbattere prima contro un palo della luce e poi contro un secondo. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e dell’eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, ha espresso dolore e sgomento: “ Procedeva su una strada liscia e senza incroci. Ha perso il controllo ed è andato a sbattere. Morire a 18 anni è una tragedia enorme. ”

L’affetto di Andrea per il fratello

Solo poche settimane fa, il 18 settembre, Andrea Delogu aveva pubblicato su Instagram un post pieno d’amore dedicato proprio a Evan. Parole semplici ma intrise di tenerezza e orgoglio, che oggi risuonano con un’intensità straziante: “ Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto .”

Un messaggio che racconta il legame profondo e spontaneo tra i due fratelli: complicità, ironia, e quell’affetto autentico che Andrea non ha mai nascosto. Dietro le parole, il ritratto di un rapporto sincero, pieno di ammirazione e dolcezza.

L'addio straziante del padre

" Perché il destino che avrebbe dovuto colpire me ha preso te. Non me lo so spiegare. Il dono che mi hai fatto è che non temo più la morte, non vedo l’ora di raggiungerti ". Con queste parole Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu, ha voluto salutare sui social il figlio Evan. Figura nota anche per la sua testimonianza nella serie Netflix SanPa, dedicata alla comunità di San Patrignano dove ha vissuto per anni insieme alla figlia Andrea, Walter ha condiviso foto e pensieri intrisi di dolore e amore.

" Ho dormito nel suo letto. Non demolirò la moto perché aveva lavorato tanto per averla - scrive -. Evan era un angelo, mi aiutava anche nella mia attività contro la droga. Non beveva e non fumava, e lo prendevo sempre in giro per questo ".

Un addio straziante, che mostra la profondità del legame tra padre e figlio: " Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan... Il tuo papà e la tua mamma ".

Un abbraccio di affetto e silenzio

Il mondo dello spettacolo si è stretto attorno ad Andrea Delogu, che in queste ore è circondata dall’affetto dei colleghi di Ballando con le Stelle e dei fan. Nessuna dichiarazione pubblica, solo il silenzio e il dolore di chi ha perso una parte di sé.

Dietro la figura pubblica della conduttrice, emerge la sorella innamorata

il fratello più bello del mondo

e orgogliosa, quella che, con un sorriso, scriveva di avere “”. Un ricordo che oggi diventa ilpiù puro di un legame che nemmeno la morte può spezzare.