Anomalia termica di fine febbraio: quando torna il freddo invernale

AAA cercasi inverno disperatamente: ormai da alcuni giorni l’anticiclone che si è insediato sul nostro Paese ma anche su tutto il bacino del Mediterraneo, oltre alla classica stasi atmosferica, provoca un deciso aumento termico diurno con valori molto più consoni al mese di marzo se non aprile. L’inverno, insomma, si sta prendendo una pausa.

L’anomalia termica

Il caldo anomalo non ha risparmiato nemmeno il Nord Italia. “In Piemonte e Valle d'Aosta si sono superati i 24°C e le temperature in Italia continuano ad essere quasi ovunque 10°C sopra la media del periodo. Una massa d'aria subtropicale eccezionale per la terza decade di Febbraio”, spiega Lorenzo Tedici, esperto meteorologo de Ilmeteo.it. Un clima eccezionalmente mite anche al Centro-Sud dove si sono già toccate punte di 16-18°C ma che, nei prossimi giorni, saliranno ancora fino a 20-21°C su alcune zone delle Isole Maggiori.

Quando ritorna l’inverno?

Per adesso le principali mappe meteo mondiali parlano chiaro: non avremo cambiamenti degni di nota nemmeno per i primi giorni del mese di marzo prolungando ancora un clima pienamente primaverile. “La situazione resterà immobile per almeno altre due settimane. L'alta pressione ci farà compagnia garantendo condizioni stabili e assenza di piogge fino alla fine della prima decade di marzo”, aggiunge Tedici.

Dunque, tra non meno di 14 giorni da oggi potrebbero verificarsi due scenari diversi per porre fine al dominio anticiclonico: il flusso atlantico potrebbe riaffacciarsi sul Mediterraneo con il ritorno di nubi, piogge e nevicate in montagna ma aria fredda potrebbe entrare da Est, dalla Porta della Bora sul nostro Paese. In quel caso assisteremmo anche a un deciso calo delle temperature per uno dei classici “colpi di coda” invernali.

Come sempre viene sottolineato in questi casi, per adesso si tratta davvero di “fantameteo”, di proiezioni a medio-lungo termine disegnate dai modelli matematici.

Per questo motivo non solo vanno prese con le pinze ma la loro affidabilità, attualmente, è molto bassa. Bisognerà attendere qualche altro giorno per scoprire, davvero, se un clima invernale tornerà sul nostro Paese o se continuerà la mitezza magari, però, in presenza di un clima piovoso.