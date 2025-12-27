Arrestato anche il giordano Albustanji, uno dei numeri uno di Hamas a livello europeo: ecco chi è

Uno degli arresti che ha grande rilevanza è quello di Riyad Adbelrahim Jaber Albustanji, giordano che al momento dell’arresto si trovava a Modena, ma abita stabilmente in Norvegia, e spesso viene in Italia e si reca in Cisgiordania. Secondo quanto ci risulta ha un ruolo sia nella propaganda che nel fundraising, che espleta attraverso i suoi giri europei e italiani.

È proprio lui l’elemento di collegamento con l'ala militare di Hamas ed è stato infatti ritratto con i vertici delle brigate Al Qassam.

Viene considerato uno dei numeri uno di Hamas a livello europeo insieme ad Hannoun che però è più focalizzato sullo strettissimo aspetto economico, mentre Albustanji è anche il vero punto di collegamento tra l’arena europea e l’ala militare di Hamas.