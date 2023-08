Matteo Politi, arrestato il "chirurgo estetico" con la terza media

È giunta alla fine la fuga di Matteo Politi, il chirurgo estetico con la terza media. Martedì mattina il 43enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia a Marghera, in provincia di Mestre. L’uomo per quindici anni si è spacciato per chirurgo estetico senza titolo, ingannando Usl e clienti stranieri tra Hong Kong e Romania. Quest’ultimo Paese, dove era conosciuto con il nome di Matthey Mode, aveva emesso un mandato di arresto europeo per l'espiazione di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa e falsificazione di documenti. Attualmente è recluso nel carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa delle procedure di estradizione: dovrà scontare tre anni.

Arrestato Matteo Politi, il chirurgo con la terza media

Secondo quanto ricostruito dalla magistratura di Bucarest, Politi – che nel frattempo aveva cambiato il suo nome in Luigi – tra il marzo e il dicembre del 2019 si sarebbe finto medico, inducendo in errore nove vittime riguardo alla sua qualità di specialista in chirurgia estetica. Il mestrino ha eseguito interventi in cinque strutture sanitarie romene, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro.

Ma la truffa di Politi non si è limitata al territorio romeno. Dall’Italia all’Asia, dal Veneto a Hong Kong, Politi si è preso cura di centinaia di pazienti affermato di essere un esperto in 'cosmetic and aesthetic medicine’ ed è riuscito a convincere delle sue capacità i dirigenti di sei strutture Usl di quattro regioni nostrane. Nel 2010 è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, ma se l'era cavata con un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, pena sospesa.

Nonostante ciò, Politi è riuscito a farsi un nome di prestigio nel campo della chirurgia estetica, tanto da collezionare chiamate e interessamenti in molti Paesi esteri. Una fama avvalorata però da falsi attestati, mettendo persino nei guai un medico (vero) omonimo. La truffa è stata portata alla luce dalla magistratura romena, allertata da alcuni colleghi del mestrino. L’autorità giudiziaria ha aperto le indagini e il processo per truffa. Ricercato e condannato, Politi aveva fatto perdere le proprie tracce.

Caso nazionale in Romania, Politi si qualificava come “dottore dei vip” e gli ultimi avvistamenti sui social lo davano a Hong Kong, con un video circolato nelle ultime settimane su Instagram ma risalente a Capodanno. In realtà, il 43enne è stato pizzicato nella “sua” Mestre, dove aveva trovato impiego in una struttura alberghiera, anche in questo caso attraverso l’utilizzo di credenziali false.