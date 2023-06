In arrivo il nuovo Codice della strada: stretta sui monopattini e norme più severe

Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sono in arrivo nuove regole per i guidatori, in particolar modo per i possessori di monopattini. Tutto rientra nelle novità che saranno inserite nel Codice della strada.

La stretta sui monopattini

Per quanto concerne i monopattini elettrici, si è tratta di provvedimenti necessari, dato che fin dal loro esordio questi veicoli hanno ampiamente dimostrato le loro problematiche e la necessità di essere regolamentati. Arriveranno, dunque, sanzioni più pensanti per i possessori che lasciano i loro mezzi in sosta in zone non consentite. Multe salate anche per chi viaggia contromano. Non solo. Sarà previsto anche un contrassegno identificativo, oltre all'assicurazione. I guidatori, inoltre, avranno l'obbligo tassativo del casco.

Fra le misure previste, anche un appositivo dispositivo di bloccaggio per i monopattini in sharing nel caso in cui questi transitino in aree extra-urbane.

Altre norme

Le novità sul Codice della strada, in ogni caso, abbracciano un contesto più ampio. Fra le proposte c'è anche quella di introdurre delle safety car destinate alla polizia locale per effettuare controlli sui veicoli in strada, specie sulla velocità. A tal propositivo, si parla di modifiche anche sui punti per la patente. In futuro potrebbe risultare ancora più facile perdere punti e incorrere in sanzioni.

Oltre a ciò, si pensa anche a corsi di formazione per la guida sicura (agli studenti potrebbero essere assegnati dei crediti formativi), e multe più consistenti per coloro che si mettono alla guida in stato di alterazione dovuto ad alcol o droghe. Gli agenti di polizia saranno muniti di uno specifico kit di rilevamento. Fra le misure, anche quella dell'alcolock, uno strumento che impedisce l'avvio dell'auto se il tasso alcolemico di chi guida è superiore a zero. Tutto questo per cercare di arginare il drammatico fenomeno delle morti su strada.

In caso di gravi violazioni, e questa è un'importante novità, potrò scattare il ritiro della patente a vita.

Allo stesso tempo, si interverrà sugli autovelox, che dovranno essere uniformati a livello nazionale. Basta fare cassa con i dispositivi. Gli autovelox saranno debitamente segnalati al guidatore con una nuova segnalatica che indicherà la presenza del dispositivo, oltre al limite di velocità consentito.

Le tempistiche

Come tempi, sappiamo che il disegno di legge sarà presentato in Parlamento entro la prossima settimana. La speranza è quella di chiudere in fretta tutto l'iter così da poter presto applicare le norme.