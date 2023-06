Sicurezza stradale, nuove norme in arrivo. Monopattini con casco e assicurazione

Decisamente troppi gli incidenti stradali che si sono verificati soltanto nel 2022, incidenti che hanno portato alla morte di 3.120 persone. A esprimere preoccupazione a riguardo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che nel corso di un Question Time ha affrontato varie questioni relative al prossimo disegno di legge per la sicurezza stradale, parlando anche dei monopattini elettrici di più recente utilizzo.

Nuove regole per i monopattini

Fin dal loro esordio per le strade, i monopattini elettrici hanno subito portato a dei problemi a causa di una evidente carenza di regole. Tanti i casi registrati un po' in tutta Italia: disagi legati alle soste selvagge, transiti in zone non consentite e incidenti di vario genere.

Matteo Salvini ha compreso che è tempo di applicare una seria normativa anche sull'uso di questi mezzi. Ecco perché nelle nuove norme relative alla sicurezza stradale figureranno anche l'obbligo di "casco, assicurazione, targa" oltre che di freccia obbligatoria. Non solo per i monopattini, ma anche per le biciclette. La situazione, del resto, lo richiede. "Proprio stanotte in provincia di Brescia è rimasto ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che andava in moto" , ha spiegato il vicepremier.

Per i monopattini sarà previsto anche un contrassegno identificativo, oltre all'assicurazione. Ci saranno poi sanzioni pesanti per i veicoli trovati in sosta selvaggia, o sorpresi durante la guida contromano. Prevista quindi una delega "per la riforma organica dello stesso Codice della strada. Non mancherà nella legge una parte dedicata a promuovere attività formative in materia di circolazione stradale, attribuendo crediti al rilascio della patente attraverso corsi di educazione stradale nelle scuole dell'obbligo ", riferiscono le agenzie di stampa.

In arrivo l'alcolock

Le novità non riguardano solo i monopattini. In una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si fa riferimento anche all'introduzione dell'obbligo di alcolock " per coloro che sono condannati per aver guidato sotto l'effetto di alcol ". L'alcolock è dispositivo già utilizzato in altri Paesi europei, che impedisce l'avvio dell'auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero. Una novità non da poco, che potrebbe ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Autovelox

Oltre a ciò, si lavora anche per uniformare la situazione degli autovelox a livello nazionale. Tali strumenti devono essere utilizzati per salvare la vita agli automobilisti, e non come un mezzo per fare cassa. Matteo Salvini è stato molto chiaro sull'argomento. " Un conto è tutelare sicurezza stradare, un conto è intervenire in situazione non opportune ", ha ribadito.