"Askatasuna? Operazione non chiara". Cosa non torna sul centro sociale

Il caso del centro sociale Askatasuna, per il quale la giunta del Comune di Torino ha deliberato l'inserimento nella lista dei beni comuni, si fa sempre più complicato. Le forze dell'ordine sono sul piede di guerra per la decisione che, di fatto, legalizza e istituzionalizza una struttura i cui occupanti (abusivi) da quasi 30 anni sono noti per le violenze che perpetrano a Torino e in quasi tutta Italia. Anche le opposizioni si dicono nettamente contrarie al progetto intrapreso dalla giunta guidata da Stefano Lo Russo, che di fatto vuole evitare lo sgombero del centro sociale. Ma ci sono dei punti di questa progettualità che non sono chiari, e non lo sono nemmeno per gli stessi esponenti di maggioranza.

Le connessioni tra il centro sociale e gli esponenti di sinistra al Comune di Torino sono ben note, esistono legami stretti che vanno avanti da anni e che hanno permesso ad Askatasuna di proseguire nella sua attività per così tanto tempo. Ma ora, davanti al progetto della giunta per agevolare ancora una volta il centro sociale, si sollevano perplessità. Il Regolamento dei beni comuni di Torino, infatti, prevede che siano a proponenti a farsi carico di ogni spesa, senza che ci sia il minimo coinvolgimento da parte del Comune. Niente soldi pubblici, quindi, per i progetti che vengono fatti rientrare nel Regolamento dei pubblici. Questo è quanto sottolinea il quotidiano Lo Spiffero, che conosce molto bene le dinamiche locali.