Attiviste in Vaticano contro la Corrida durante l'udienza del Papa

Clamoroso fuoriprogramma durante l'udienza tenuta oggi da papa Francesco nella Sala Paolo VI in Vaticano. Due attiviste del Peta hanno infatti organizzato un blitz per sensibilizzare i presenti e denunciare la pratica della Corrida, antica tauromachia ancora presente in Spagna, ma non solo. La stessa manifestazione, infatti, viene proposta anche in Messico, Perù, Venezuela, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panama, Bolivia e altre zone.

Il blitz in Vaticano

L'episodio si è verificato oggi, mercoledì 7 agosto, quando si stava tenendo l'udienza di papa Francesco. Mentre veniva letto il Vangelo, le due attiviste del People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) si sono fatte avanti, esibendo magliette e cartelli. Il messaggio è stato subito chiaro. Sia sulle magliette che nei cartelli esibiti era infatti scritto il messaggio: "La Corrida è peccato". Staccandosi dal gruppo dei presenti, e scavalcando le barriere di contenimento, le due animaliste hanno percorso il corridoio della sala, avvicinandosi al papa, a cui è stato chiesto di "non benedire le Corride".

A cercare di contenere le due donne sono stati gli addetti alla sicurezza, fra cui anche alcuni uomini della Guardia svizzera. Le attiviste sono state fermate prima che potessero avvicinarsi troppo al papa, ed hanno continuato a esibire i loro cartelli sotto lo sguardo attonito dei presenti. Mentre accadeva ciò, si è continuato a leggere il Vangelo. Le donne sono state poi allontanate e l'udienza, la prima dopo la pausa esiva di Bergoglio, è potuta andare avanti.

I precedenti

Non si tratta della prima volta che il Vaticano viene coinvolto in una manifestazione animalista. Soltanto lo scorso mese di gannio, altri membri del Peta avevano fatto un blitz, stavolta nella Basilica di San Paolo Fori le Mura a Roma, mentre il papa stava tenendo un importante discorso che invitava all'unità cristiana.

Quel giorno era presente anche Justin Welby, arcivescovo di Canterbury.

Gli animalisti vogliono chiaramente che non vengano effettuate benedizioni ai toreri e ai partecipanti alla Corrida, e pretendono una ferma condanna da parte del Pontefice.