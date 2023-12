Avvistata Anastasia Ronchi, la 16enne scomparsa a Pavia: ecco dove è stata vista

Ci sarebbero novità sul caso di Anastasia Ronchi, la 16enne scomparsa a Pavia lo scorso il 13 dicembre. Alcuni testimoni hanno risposto al disperato appello della sorella, la speaker radiofonica Micol Ronchi, e hanno cercato di fornire più informazioni possibili. Stando agli ultimi dati raccolti, l'adolescente si troverebbe in Toscana. Per la precisione, sarebbe stata avvistata a Viareggio.

La scomparsa

Anastasia Ronchi, che vive a Pavia con la famiglia, si è allontanata da casa lo scorso 13 dicembre portando con sé uno zaino. A quanto pare la giovane se ne sarebbe andata volontariamente, facendo perdere le proprie tracce. Sarebbe stata vista un'ultima volta alla stazione di Pavia e a Binasco, alla fermata dei bus, poi più nulla. In quell'occasione la minorenne indossava una giacca Woolrich blu e un grosso zaino viola con disegni e delle scarpe di colore verde. Altri dettagli importanti per l'identificazione sono l'altezza, altezza 1.72 metri, capelli biondi con ricrescita castana.

Nei giorni scorsi l'influencer e showgirl Micol Ronchi, sorella della 16enne, ha lanciato un appello sui social, mostrando la foto di Anastasia e chiedendo a tutti di fornire più informazioni possibili. In caso di avvistamento, i testimoni sono pregati di rivolgersi al 112 per parlare con le forze dell'ordine, o di telefonare al numero 345-5019051, dove risponderà l'Associazione Penelope Toscana.

L'avvistamento in Toscana

Stando alle ultime notizie, la ragazza sarebbe stata vista a Viareggio, in Toscana. Sono già diverse le persone che dicono di averla riconosciuta. Ci sono delle testimonianze addirittura del 14 dicembre, ossia il giorno successivo a quello della scomparsa. Viareggio è il Comune toscano da cui la 16enne si è trasferita con la famiglia per traslocare in Lombardia. La scelta del luogo, dunque, avrebbe senso. Resta da capire che cosa sia accaduto. I familiari della giovane pensano a un allontanamento volontario, e non a un rapimento.

Qualche segnalazione è arrivata anche da Genova: esattamente dalla stazione di Genova Brignole. Sono ore di preoccupazione, con le ricerche che vanno avanti. Anastasia non ha soldi con sé, né il cellulare. Quando se n'è andata, aveva solo un bagaglio carico di vestiti.

Il messaggio della sorella