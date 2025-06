Barbie brigatista e il corpo di Moro: i post choc della studentessa scatenano la bufera

Le foto che arrivano dal profilo Instagram della presidente del consiglio studentesco dell’Università di Trento fanno discutere e non poco. Nella prima si vede una maglietta che ritrae una Barbie in versione brigatista con a fianco la Renault rossa in cui venne ritrovato il corpo senza vita dell’onorevole Aldo Moro. Nella seconda invece si vede una vettura rossa che richiama la macchina dell’omicidio del fondatore della Democrazia Cristiana.

Il caso è arrivato addirittura in Parlamento, dopo che il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, ha denunciato quello che ha definito il “pericoloso riaffiorare della simbologia delle Brigate Rosse”. "Denunciamo il pericoloso riaffiorare della simbologia delle Brigate rosse nell’ambito di una organizzazione studentesca di sinistra accreditata all’Università di Trento e gli episodi che in queste ore stiamo sottoponendo all’attenzione dei ministeri all’Interno ed all’Università devono imporre immediate reazioni da parte dell’Ateneo e del rettore", denuncia il deputato Alessandro Urzì, coordinatore regionale del partito in Trentino Alto Adige. Responsabile delle foto social postate sui propri account Instagram "la presidente del Consiglio studentesco nonché componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo trentino Agnese Tumicelli".

La studentessa "si è mostrata indossando magliette che mostrano la sigla delle Brigate Rosse, la stella a cinque punte odiosamente utilizzata come marchio per omicidi e attentati, ma come se non bastasse anche l’immagine della Renault 4 rossa che richiama l’omicidio del presidente Aldo Moro, ma ancora una pistola, un piede di porco, un passamontagna e addirittura l’immagine stilizzata di uno schermo tv in cui è ritratto il profilo dell’ostaggio prima della esecuzione.