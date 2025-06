Bayesian, le drammatiche immagini dell'affondamento

Il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello e si trova ora adagiato in un container nel porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, sorvegliato a vista dalle forze dell'ordine e da un dispositivo di sicurezza predisposto da Portitalia, che tra le altre cose gestisce il terminal container di Termini Imerese. Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, lunedì 25 giugno, sono state mostrate immagini inedite delle ultime ore e degli ultimi minuti del Bayesian, ripresi dalla telecamera di bordo. Le immagini riprendono la barca al mattino, sia in navigazione che all'ancora, quando il tender è sulle gruette. Ci sono due marinai sul gommone, la scaletta di bordo è scesa.

Il tender è posizionato a dritta, che è il lato sul quale la barca si è inclinata e le immagini lo riprendono probabilmente prima o dopo un'escursione a terra che gli ospiti del Bayesian hanno fatto quella mattina. I frame video riprendono anche i minuti immediatamente precedenti all'affondamento: sono le 3.50 quando si vedono le prime folate di vento colpire la barca. Lo si percepisce dai movimenti del tendalino del ponte superiore e della bandiera italiana di cortesia issata sull'albero. La stessa inquadratura che la mattina mostrava il tender, la sera non lo inquadra, perché probabilmente a quell'ora il gommone è fissato nel suo alloggiamento, che anche nel Bayesian dovrebbe essere sulle davits di poppa.

Ciò che emerge con maggiore evidenza è che a quell'ora le telecamere non hanno inquadrato movimenti di persone sul ponte o, se c'erano soggetti all'esterno dell'imbarcazione, erano sotto il tendalino e quindi non ripresi dalle immagini delle telecamere. Erano quasi le 4 del mattino e, presumibilmente, le persone a bordo a quell'ora dormivano. Alle 3.59, dalle immagini si percepisce un aumento di vento e di pioggia ma la barca sembra reggere. Benché il mare sia presumibilmente mosso, il Bayesian non sembra beccheggiare o muoversi ondulatoriamente in modo eccessivo. Gli impianti di bordo a quell'ora erano tutti attivi, come testimonia l'illuminazione laterale. La prima persona che esce è probabilmente un membro dell'equipaggio: sono le 4.00 e lo si vede correre sulla passatoia di dritta.

Non si vedono altre persone nelle immagini delle telecamere ma, come è stato ricostruito, è probabile che alcuni ospiti fossero nel pozzetto del timone a quell'ora, sotto il tendalino che nonostante il vento non si strappa e continua a fare il suo lavoro, almeno fino alle 4.04, quando viene strappato. Ma lo scoperchiamento mostra l'assenza di persone. Le condizioni sembrano proibitive dai video, ma il Bayesian a quell'ora è ancora in asse e gli impianti di bordo sono accesi. Alle 4. , il veliero si inclina improvvisamente e affonda e i video riescono a prendere esattamente il momento in cui l'imbarcazione si piega tanto da spostare enormi masse d'acqua prima di inabissarsi. Ma la domanda alla quale gli investigatori dovranno rispondere è una: cosa ha fatto inabissare così rapidamente il Bayesian?