Bayesian, qual è il "tesoro" nascosto nel veliero

Adesso che è stato riportato a galla anche l'albero di 75 metri del Bayesian, non manca davvero più nulla per poter continuare il lavoro sulle cause che hanno portato all'affondamento ma soprattutto recuperare oggetti e beni di valore rimasti sott'acqua per circa 10 mesi tra i quali non rientrano soltanto denaro o gioielli.

Cosa nasconde il Bayesian

È logico che il miliardario Mike Lynch avesse a bordo un arredamento di valore (dai quadri ai monili) e che la moglie e gli altri ospiti avessero portato a bordo anche orologi molto costosi. Ma è soprattutto negli hard disk portatili, sui tableti e telefoni cellulari che potrebbero celarsi informazioni molto preziose ricollegabili con l'affondamento del veliero. Le sette vittime avevano oggetti personali che verranno recuperati con le operazioni di bonifica come ha dichiarato a Repubblica Giovanni Rizzuti, avvocato del comandante James Cutfield. " Ogni oggetto personale delle vittime e dei sopravvissuti verrà recuperato non appena si concluderanno le operazioni di bonifica".

Come riaprire le casseforti

Poco dopo l'affondamento del veliero, lo scorso anno, i media internazionali si erano scatenati sui documenti sensibili contenuti dentro le casseforti che dovrebbero essere ben tre: una di proprietà del comandante, un'altra nella suite degli armatori e una terza a disposizione per gli ospiti. Si è molto dibattuto nei mesi scorsi se nel frattempo qualcuno non le avesse trafugate ma da Porticello assicurano che nel relitto non ci ha "messo piede" più nessuno dal 19 agosto a quando è stato riportato alla luce e viene sorvegliato a vista 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine.

È chiaro che la riapertura più attesa è la cassaforte di Lynch al cui interno si potrebbero trovare dati sensibili che interessano i governi stranieri. Gli esperti inizieranno a provare ad aprirle con il metodo classico delle combinazioni: se non dovesse funzionare c'è già il piano di riportarle a terra e aprirle con strumenti meccanici.

Ricordiamo che per motivi tecnici soltanto tra una decina di giorni sarà possibile entrare e ispezionare al meglio il Bayesian: la tempistica è

richiesta per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Intanto, per un'ulteriore messa in sicurezza dello scafo, sarà svuotato il serbatoio che contiene ancora 18mila litri di carburante.