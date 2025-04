"Bella ciao" vietata al corteo del 25 aprile: polemiche nel bergamasco

Ascolta ora 00:00 00:00

Polemiche a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, alla vigilia del 25 aprile. In relazione alle prescrizioni per il lutto nazionale da osservare per Papa Francesco, il Comune ha infatti sancito il divieto di cantare brani e inni - compreso "Bella ciao" -alla sfilata organizzata per l'anniversario della liberazione d'Italia. Entrando nel dettaglio, riporta il Corriere, l'invito a "svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza" ha spinto il presidente del consiglio comunale, il leghista Paolo Patelli, a mettere nero su bianco il divieto di effettuare "brani musicali, inni e canti ad eccezione del Silenzio e dell’Attenti" nelle prime tappe della sfilata.

La decisione ha scatenato la veemente reazione dell'Anpi locale. "Esprimo profonda amarezza, disappunto e dispiacere" il j'accuse del presidente Walter Torioni: "Leggo le disposizioni come una forzatura intenta a silenziare la celebrazione del 25 Aprile per sminuirne la grandezza e il significato di festa popolare per una conquistata libertà ed esercizio di democrazia, che nulla ha d’impedimento al cordoglio per la scomparsa di un pontefice che sentivamo vicino ai valori della Resistenza". Torioni ha inoltre aggiunto che "si potrà impedire alla banda di suonare "Bella ciao" ma non ai cittadini di cantarla".

L'amministrazione del Comune bergamasco ha definito il dibattito su "Bella ciao" pretestuoso, ricordando che "il divieto di accompagnamento musicale, come dalla nota inviata alle associazioni, è solo per le prime quattro tappe del corteo, mentre il programma rimarrà invariato per la tappa al monumento ai Caduti e la conclusione in piazza Roma".

Sempre in Lombardia, nel bresciano, due Comuni hanno annullato le celebrazioni del 25 aprile: si tratta di Ono San Pietro e

Cividate Camuno, entrambi in Vallecamonica ed entrambi a guida centrodestra. La stessa misura è stata intrapresa anche dal Comune di Domodossola, scatenando la reazione di Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, M5s, Italia Viva e Volt.