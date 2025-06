"Gravi fratture alla testa". L'orrore sul bimbo di appena 9 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un neonato di nove mesi originario di Vibonati, nel Salernitano, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, in seguito a gravi lesioni riportate alla testa, al collo e a un femore.

Il fatto

Il bambino era giunto giovedì mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Sapri in stato d’incoscienza. Vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno immediatamente disposto il trasferimento in eliambulanza verso il capoluogo partenopeo, dove è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni restano critiche. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle autorità.

A recarsi al pronto soccorso con il bambino è stata la madre, insieme al suo attuale compagno, che non risulta essere il padre del neonato. Dopo l’arrivo in ospedale e la valutazione del quadro clinico, il personale sanitario ha immediatamente informato le autorità. A seguito della segnalazione, i carabinieri della stazione di Vibonati hanno avviato le indagini per chiarire l’origine delle gravi lesioni riportate dal piccolo.

Cosa non torna

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno preceduto il ricovero del neonato, focalizzando l’attenzione sul contesto familiare. Il bambino vive con la madre in una località costiera del comune di Vibonati, e gli inquirenti stanno approfondendo la dinamica domestica e i rapporti all’interno del nucleo, nel tentativo di comprendere le circostanze che hanno portato alle gravi lesioni.

Il padre del neonato, che risiede a Sapri, ha riferito agli investigatori di non trovarsi con il bambino al momento dell’accaduto. L’uomo ha inoltre spiegato che avrebbe dovuto vedere l’ex compagna nel pomeriggio dello stesso giorno per occuparsi dell’altro figlio nato dalla loro relazione.

L'ambito familiare

Gli inquirenti stanno concentrando l’attenzione sull’ambiente domestico in cui il bambino si trovava al momento del grave trauma. Per ricostruire con precisione quanto accaduto, sono in corso interrogatori a tutte le figure coinvolte: la madre, il suo attuale compagno – un uomo originario della Calabria e residente da tempo nel Salernitano – e il padre del piccolo.

Gli accertamenti si estendono anche aldella coppia genitoriale, in quanto sarebbero emersi precedenti legati a tensioni familiari eLa vicenda ha profondamente colpito la comunità del Golfo di Policastro, scossa da quanto accaduto.