Bimbo urta con la bici un camion parcheggiato in modo irregolare sulla ciclabile, a pagare la multa è il papà

" Ho ricevuto una sanzione perché mio figlio di 8 anni ha urtato con la sua bicicletta un camion parcheggiato in modo irregolare sulla pista ciclabile ". Lo racconta al Corriere della Sera il papà di un bimbo che, lo scorso 2 maggio, a Lainate (Milano), ha urtato contro un camion posteggiato per metà sulla pista ciclabile. Qualche giorno fa, l'uomo si è visto recapitare a casa una multa di 38,45 euro - con l'importo scontato del 30% se pagherà entro cinque giorni dalla contestazione - per quel piccolo incidente. " Quando mi hanno notificato la sanzione - continua l'intervistato - sono rimasto senza parole. Ho pensato fosse una multa per divieto di sosta o un eccesso di velocità. Chiederò spiegazioni ".

L'incidente

Come riporta il giornale di via Solferino, quel pomeriggio il bimbo stava rientrando dalla piscina in sella alla sua bicletta. Non appena ha girato in via Da Vicini è finito contro il camion, che era parcheggiato per metà sulla pista ciclabile. A seguito dell'impatto, il piccolo è caduto a terra, riportando alcune escoriazioni sul corpo. Poi il papà lo ha aiutato a rimettersi in piedi e sono tornati a casa. " Non è stato necessario andare al pronto soccorso, - racconta il genitore - lo abbiamo medicato noi a casa ". Dopodiché l'uomo ha chiamato il Comando della polizia locale per raccontare quello che era successo: " Nessuno mi ha detto che avremmo ricevuto un verbale e quando due mesi e mezzo dopo è arrivato eravamo increduli ".

La multa

Nel verbale di contestazione della sanzione si legge che il papà del bimbo " ha violato l'art. 141/2-11 del C.d.S. poiché in qualità di genitore del minore identificato in E.R. non impediva che il medesimo commettesse la seguente violazione: non manteneva il controllo del velocipede che conduceva e non era in grado di arrestarlo, compiendo le manovre necessarie per evitare l'ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità andando ad urtare contro il veicolo in sosta ". In buona sostanza, l'uomo non si sarebbe assicurato che il figlio mantenesse un'andatura stabile e costante per evitare l'incidente.

Il papà: "Pagherò ma vorrei spiegazioni"

Il padre del bimbo pagherà la multa entro i termini stabili, ma ha inviato una pec al Comando della polizia locale e al sindaco di Lainate per avere

Mi piacerebbe sapere quali sono le motivazioni della sanzione.

visto che il camion era posteggiato in un posto dove non poteva stare e invadeva la pista ciclabile

delucidazioni. "- conclude l'uomo -".