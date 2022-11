Bit 2023 rilancia l'Italia del turismo internazionale

L'Italia è al quarto posto nel mondo per i flussi da turismo internazionale con entrate pari a 21,3 miliardi di euro, in crescita del +22,7% sul 2020. A conferma dell'interesse per il Bel Paese nelle intenzioni di viaggio per i prossimi mesi, con il 9% delle preferenze l'Italia è seconda solo alla Francia (11%) e a pari merito con la Spagna. Il 62% dei rispondenti a un sondaggio della European Travel Commission sta pianificando spostamenti intraeuropei nella stagione invernale e il 70% sta organizzando un viaggio nei prossimi sei mesi (+4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Sono elaborazioni di Enit su dati Istat, Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo) e Banca d'Italia, diffusi alla presentazione di Bit Milano 2023, la Borsa Internazionale del Turism, in calendario all'Allianz MiCo (FieraMilanocity) da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023, alla Fondazione Luigi Rovati di corso Venezia a Milano, nuovo spazio museale appena aperto con reperti etruschi e opere di arte contemporanea, presenti il ministro del Turismo Daniela Santanchè con Luca Palermo amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Valentina Superti direttore Turismo & prossimità Commissione Europea e Magda Antonioli vicepresidente European Travel Commission.

In particolare secondo Enit a novembre l'Italia presenta il più alto tasso di saturazione delle strutture prenotate tramite agenzie di viaggio on line) fra i principali Paesi europei (37%), mentre la saturazione del non alberghiero è stimata al 39%; e nello stesso mese l'Italia ha il più elevato incremento delle prenotazioni aeree internazionali verso il Paese, +65% sul 2021.

Riguardo alla situazione internazionalela Unwto segnala un'accelerazione della ripresa che ha ormai raggiunto il 65% dei livelli pre-pandemici. I confronti mensili evidenziano in dettaglio il trend in risalita: mentre a gennaio gli arrivi internazionali erano inferiori del 64% rispetto al 2019, a settembre il gap era sceso al 27%. Nel solo terzo trimestre si stima che gli arrivi internazionali siano stati 390 milioni, il 50% del totale da inizio anno.

L'Europa continua a guidare il rimbalzo. Tra gennaio e settembre ha accolto 477 milioni di arrivi internazionali, pari al 68% del totale mondiale, toccando l'81% dei livelli pre-pandemici. Dato più che raddoppiato rispetto al 2021 (+126%), alimentato soprattutto da una forte domanda da altre aree del mondo e, in particolare, dagli Stati Uniti. Robusta la performance del terzo trimestre, che ha fatto registrare arrivi pari al 90% dell'equivalente periodo nel 2019. Se la progressiva eliminazione o riduzione delle restrizioni in quasi tutti i Paesi ha contribuito a favorire la crescita, la vera spinta sembra venire dai nuovi stili di viaggio. Non a caso il Sustainable Travel Report 2022 promosso da Booking, che ha intervistato 30 mila rispondenti in 32 Paesi, mostra scelte più consapevoli, sostenibili e rispettose durante tutta l'esperienza di viaggio, sin dalla prenotazione. Il 93% degli italiani, e l'81% su scala globale, considera importante viaggiare in modo sostenibile. Dal costante confronto con tutti gli operatori delle filiere l'analisi di Bit e Fiera Milano rileva tendenze diverse, ma con un comune denominatore: il nuovo viaggiatore vuole vivere soprattutto esperienze che "fanno sentire bene".

Scenario che sottolinea l'importanza di Bit 2023, l'evento professionale business to business di riferimento in Italia con una giornata di apertura anche al pubblico perché sarà un anno fondamentale per la destinazione Italia e per i viaggi e le vacanze in generale tenendo conto del turismo incoming dall'estero e di quello outgoing verso l'estro. E la Bit ha un ruolo chiave nel consolidare la ripartenza del 2022.

"Il turismo in Italia è in crescita, nel 2023 si prevede un aumento del 30% - ha detto Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano -. La Bit 2023 sarà un successo perché ci vedrà riunire a Milano tutte le principali regioni italiane, le maggiori destinazioni culturali del Paese, e ospiterà numerosi Paesi esteri . Ci aspettiamo una presenza internazionale importante, ci sono Paesi che per il Covid come Cina e mondo asiatico e per guerra non potranno esserci ma tanti altri come America, Africa e Medio Oriente, ci saranno e caratterizzeranno questa edizione".

"I nuovi stili di viaggio saranno la base della Bit, che sta evolvendo - ha spiegato ancora Palermo -. Un turismo che ha sempre più voglia di scoprire e vedere, perché probabilmente l'impossibilità di viaggiare durante il Covid ci ha fatto riscoprire la voglia dei dettagli e quanto di bello e di eccellente il nostro Paese ha da offrire".

"Il turismo sta ripartendo, perché dopo due anni di pandemia tutto il comparto ha avuto grandi difficoltà. Il 2022 ci dice che c'è una ripartenza ma dobbiamo essere assolutamente pronti per fare meglio nel 2023 e sfruttare tutte le offerte turistiche a partire da quelle della fiera, che è molto importante - ha spiegato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Dobbiamo ancora rafforzarci e avere la consapevolezza delle tante bellezze dell'Italia. Abbiamo 56 siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco e dobbiamo saperli sfruttare di più. Abbiamo visto che la pandemia ha cambiato i flussi, c'è stato un aumento del turismo americano ma abbiamo perso i turisti russi, un turismo di fascia alta la cui mancanza ha fatto perdere molti introiti. Dobbiamo mettercela tutta, io ho la grande ambizione che il turismo diventi, non a parole, la prima azienda d'Italia". Il ministro ha poi sottolineato: "Per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 dobbiamo lavorare alacremente ed essere preparati, si è perso del tempo, dobbiamo recuperarlo. Quando arrivano le risorse per questi grandissimi eventi cambiano le cose perché possiamo fare le infrastrutture e migliorare i servizi".

Il travel sta vivendo una fase di grandi cambiamenti che fanno emergere nuovi trend: dal metaverso alla realtà aumentata, fino al 4.0 e ai nomadi digitali. Oggi più che mai è importante creare o rafforzare le relazioni e aggiornare le proprie conoscenze: strategia di Bit 2023 che supporta con efficacia gli operatori e viaggiatori nella loro evoluzione. Oltre a confermarsi primo marketplace mondiale per il prodotto Italia, la Borsa Internazionale di Milano riunisce sotto un unico tetto un'ampia rappresentanza di tutte le filiere, dalle Regioni agli enti del Turismo esteri, dai consorzi agli operatori privati, l'hôtellerie o i vettori.

Nella prossima edizione i seller presenteranno il meglio di un'offerta capace di rispondere alle esigenze in evoluzione dei viaggiatori in un contesto che coniuga una panoramica completa sul settore e i focus sulle nicchie emergenti, grazie alle tre macro-aree espositive: Leisure con le proposte delle destinazioni e degli operatori, BeTech per i servizi digitali e start-up e il Mice Village interamente dedicato al business travel.

Centinaia ialtamente profilati attesi da tutto il mondo, con presenze particolarmente numerose, nell'ordine, da Usa, Spagna, Francia, Canada e Germania. Tra gli altri mercati più rappresentati si segnalano Polonia, Brasile, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Paesi Bassi. La grande attenzione verso la, che fa ormai parte del Dna di Fiera Milano, sarà il leitmotiv di Bit 2023 con proposte per un viaggiatore sempre più attento, che vuole vivere la destinazione non "da turista" ma con lo stesso rispetto e autenticità dei locali: dal turismo lento all'affordable luxury, dal bleisure alla natura e l'aria aperta.Ritorna aggiornato anche il format degli eventi, che ha riscosso grande successo negli ultimi anni grazie a una gamma di appuntamenti che spaziano dagli incontri con grandi personaggi internazionali a workshop professionalizzanti per sviluppare il business, ispirati ai macrotemi Megatrend, Innovazione, Sostenibilità, Qualità e Inclusione.

Le grandi tendenze saranno protagoniste di appuntamenti quali Territori e metaverso, un’analisi di come l’esperienza virtuale possa fare da apripista al mondo reale, oppure, in ottica slow e sostenibile, Turismo naturalistico: la consapevolezza dei viaggiatori “utili”, per valorizzare la ricaduta sui territori del crescente desiderio di immergersi nella natura.

Non mancheranno approfondimenti nei segmenti più promettenti come L’era del bleisure: non solo per lavoro, una formula di viaggio ibrida che sta vivendo un revival dopo la pandemia, o Incoming e turismo di prossimità, un’opportunità di rivisitare il territorio come bacino di esperienza sostenibile.

Tra gli appuntamenti dedicati al prodotto Italia si segnalano Made in Italy, grandi eventi e territorio, che presenterà il turismo tricolore di domani nella visione dei suoi protagonisti, o Mice, Italia d’alta gamma, per declinare le opportunità del turismo d’affari in chiave più luxury, o ancora Pnrr e progettualità turistica dei territori, che farà il punto sulle potenzialità del Piano per il turismo.

Tecnologia e trasformazione digitale rappresentano un’altra sfida importante per il settore e numerosi sono gli appuntamenti come le tecnologie 4.0 e la realtà aumentata in I nuovi strumenti che cambieranno per sempre i viaggi, ma anche Nomadi digitali: la nuova sfida delle destinazioni, con le nuove proposte e start-up per valorizzare il segmento in crescita dei professionisti da remoto, o Travel technology, il successo parte da un viaggio seamless, un dibattito su come automatizzare i processi con un occhio alla sostenibilità e la CSR.

Prosegue sui social, ed è presente ul sito web, il nuovo progetto #seviaggisivede, il format ideato da Bit che evidenzia il valore dell’esperienza di viaggio attraverso la viva voce di personaggi noti e viaggiatori.

Tutte le informazioni aggiornate su bit.fieramilano.it e @BitMilano