Il giudice libera gli ambientalisti che hanno assaltato il Senato

Convalidati gli arresti dei tre ambientalisti di Ultima generazione che hanno compiuto martedì il blitz a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Accusati di danneggiamento aggravato, Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini sono stati rimessi in libertà. Il giudice monocratico di Roma ha rimandato l’udienza al prossimo 12 maggio. Non è stata dunque accolta la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto l’obbligo di dimora per tutti e tre i giovani coinvolti.

Gli ambientalisti tornano liberi

Nel corso dell’udienza di convalida di mercoledì mattina, i tre ambientalisti hanno ammesso i fatti rivendicandoli come un’azione dimostrativa. “Dopo aver visto il disastro della Marmolada ho paura per il nostro futuro” , la motivazione dell’eco-vandalo: “Ho aderito a Ultima Generazione perché propone un cambiamento, in particolare di fermare le emissioni di gas e puntare sulle energie rinnovabili”. Difesi dall’avvocato Ilaria Salamandra, i tre torneranno in aula tra quattro mesi e potranno valutare se ricorrere al rito ordinario o chiedere riti alternativi.

Adnkronos ricorda che i giovani coinvolti erano già stati denunciati: tutti e tre avevano partecipato ai blocchi stradali sul Grande Raccordo Anulare. Laura Paracini, inoltre, aveva preso anche parte al blitz contro il quadro di Vincent van Gogh esposto a Palazzo Bonaparte. Nonostante ciò, il giudice ha ritenuto opportuno rimettere in libertà, senza accogliere le richieste del pubblico ministero: niente misure cautelari personali e coercitive, neppure l’obbligo di dimora, previsto nei confronti degli imputati in attesa di giudizio quando c’è il rischio che possano scappare, inquinare le prove o commettere altri reati.

Una decisione clemente nei confronti degli attivisti per l’ambiente, guidata come sempre dai principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità. Evidentemente, per il giudice non c’è il rischio di reiterazione del reato – nonostante non sia il primo atto vandalico firmato dai tre arrestati, anzi, il curriculum è piuttosto notevole nonostante la giovane età – oppure il rischio di fuga. Ciò che è certo è che il dibattito è destinato a riaprirsi a stretto giro di posta, considerando che i movimento radicali hanno intenzione di continuare a operare attraverso gesti plateali. “Noi continueremo” , è la promessa di Ultima generazione, che può contare sul sostegno e sulla difesa anche di parte della politica, Pd e M5s in testa.

Il Senato si costituirà parte civile