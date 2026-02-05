Bloccata (e poi riaperta) una raccolta fondi per l’agente indagato per la sparatoria a Milano

Uno sparo cambia la vita. Il 26 gennaio a Rogoredo quella di Carmelo, Assistente capo della Polizia di Stato di 41 anni, ha preso una direzione alla quale nessun addestramento prepara mai per davvero. Ora è indagato per omicidio volontario: un atto dovuto, questa è la prassi, ma, nel frattempo, c’è una vita sospesa nell’attesa di una risposta per la quale i suoi colleghi chiedono un aiuto. Era stata già avviata una raccolta fondi, che aveva raccolto oltre 13mila euro, ma il servizio ha bloccato l’operazione e quindi ora devono ricominciare da zero, con un iban dedicato esclusivamente al collega che trovate nel post dedicato sul profilo Facebook del sindacato Fsp.

Erano circa le 18 quando il servizio tra i binari e la vegetazione di quel lembo di Milano noto per il degrado e lo spaccio, l’agente e i suoi colleghi stavano conducendo un’operazione antidroga in borghese, muovendosi tra ombre e sentieri battuti. Sembrava un’operazione come altre, come tante se ne compiono da quelle parti quando, all’improvviso, davanti agli agenti si presenta Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino, gli viene intimato l’alt.

In pochi attimi cambia tutto: l’agente racconta di essersi trovato con una pistola puntata, i due sono a oltre 25 metri di distanza (come accerta poi l’autopsia) e a quel punto spara. È questione di frangenti, in quei minuti, come dicono i suoi colleghi in divisa, “l’esitazione uccide”. Solo dopo si scoprirà che quella che Mansouri impugnava era una riproduzione, e non una vera pistola, e che era caricata a salve. Impossibile riconoscerla al buio, a una distanza così ampia e senza che fosse identificata con il tappino rosso obbligatorio.

L’agente stava facendo il suo dovere, era in servizio a tutela della comunità ma questo non lo rende esente da un’indagine per omicidio volontario.

Grazie alle nuove norme esiste la tutela legale ma le spese sono tante e per questo il sindacato Fsp della Polizia di Stato si rivolge a chi può dare una mano al loro collega Carmelo, per fargli sentire che l’Italia, quella migliore e quella dal cuore grande, è al suo fianc