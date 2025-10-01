"Blocchiamo tutto". Pro Pal sul piede di guerra: paralizzata la stazione di Napoli, pronto lo sciopero

Sono iniziate le prime proteste da parte de "l'equipaggio di terra" della Global Sumud Flotilla, che come promesso ha iniziato a "bloccare tutto" non appena è stata data la notizia dell'approzzio di Israele alle barche che si stanno dirigendo verso Gaza. " Vi chiediamo di continuare a mobilitarvi e di bloccare il Paese ", è stato l'appello di Arturo Scotto, parlamentare del Partito democratico, in diretta video dalla Flotilla con la delegazione Pd del Basso Molise e Termoli. A Napoli gli attivisti hanno immediatamente bloccato la Stazione Centrale, scendendo sui binari e impedendo partenze e arrivi dei treni da tutta Italia.

" Parlano di pace e portano lo scontro in Italia, fermando i treni e danneggiando migliaia di lavoratori. Non sono pro-Pal: sono pro-caos e vanno fermati, puniti e multati. Avanti con la proposta della Lega: chi organizza cortei e manifestazioni deve lasciare una cauzione personale. In caso di danni, pagano di testa loro ", ha dichiarato il ministro Matteo Salvini mostrando le immagini della stazione. Manifestazioni stanno per iniziare a Torino e in tutta Italia: " Siamo pronti a bloccare tutto: il momento è ora ".

3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto

Il sindacato di base Usb sui suoi canali ha chiamato per il "".

Articolo in aggiornamento