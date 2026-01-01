Bologna, prima occupazione abusiva del 2026: ex caserma presa d’assalto dai centri sociali

Inizia l’anno con un’occupazione abusiva a Bologna. Si tratta di un ex caserma militare di proprietà del demanio sita in zona Savena, a circa 20 minuti dal centro. Sono entrate da Viale Felsina centinaia di persone con diversi camper, tende e il necessario per fare un rave, tanto che la polizia è intervenuta proprio per evitare che la situazione degenerasse. A chiedere un immediato intervento del Comune e una presa di posizione del sindaco Lepore è il capogruppo della Lega a Bologna Matteo Di Benedetto: “Con la prima occupazione abusiva dell’anno in corso all’ex Stamoto, i centri sociali tornano a violare la legge e a creare gravi disagi ai cittadini. È ormai evidente che si fanno beffa delle regole e della comunità.

Nella notte molti residenti non hanno potuto dormire a causa di rumori e attività illegali.

una situazione intollerabile che danneggia il quartiere e mina la sicurezza. Chiediamo al sindaco di intervenire immediatamente, insieme alle istituzioni competenti, per sgomberare gli abusivi e ristabilire la legalità”.