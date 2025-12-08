"Bombe carta con chiodi e catapulte per massi da 5kg". Rabbia degli agenti dopo l'assalto No Tav

Sono tornate le tensioni in Val di Susa nei cantieri dell'Alta Velocità Torino-Lione, presi nuovamente d'assalto dai facinorosi che si oppongono all'opera, provenienti soprattutto dai centri sociali cittadini, compreso Askatasuna. Nelle ultime ore, una cinquantina di attivisti No Tav, tutti a volto coperto, hanno preso d'assalto il cantiere partendo da San Didero, da dove hanno raggiunto l'area percorrendo una stradina sotto l'autostrada. Per circa mezz'ora, dopo una battitura alle reti, i militanti dell'ala più oltranzista del movimento, hanno tirato razzi e pietre verso il sito dei lavori. La polizia ha risposto con gli idranti e alcuni lacrimogeni. Ovviamente, per tutelare gli automobilisti, durante l'assalto è stata chiusa la parte di autostrada tra Torino e Bardonecchia. Episodi simili si erano verificati nella notte tra sabato e domenica nell'area davanti al cantiere di San Didero e questa sera si rischiano nuovi attacchi a margine della tradizionale marcia dell'8 dicembre da Venaus a San Giuliano, che coincide con il ventennale dello sgombero di Venaus.

Le forze dell'ordine, ancora una volta, hanno subito le violenze degli antagonisti e hanno per l'ennesima volta fatto i conti con i feriti. Il segretario generale Fsp Torino della Polizia di Stato, Luca Pantanella, ha puntato senza indugio il dito sugli antagonisti di Askatasuna, che " si sono resi protagonisti dell’ennesimo attacco deliberato ed organizzato al cantiere dell’Alta velocità. Anche questa volta sono arrivati ben armati di bombe carta con bulloni e chiodi ed oltre a quelle hanno iniziato il lancio di pietre pesanti 5kg a mezzo di rudimentali catapulte usando gli alberi come pilastri ". Non è la prima volta che i No Tav portano attacchi di questo tipo, con conseguenze che potrebbero essere gravissime se non ci fossero professionisti addestrati a contrastarli. " Per chi ancora vuole credere che siano l’espressione della libera democrazia ribadiamo che sono criminali che vogliono uccidere il poliziotto perchè rappresenta lo Stato ", prosegue Pantanella, sottolineando che " un funzionario è stato ferito al volto, con il rischio che pochi centimetri lo avrebbero potuto rendere invalido ". Il messaggio è inevitabilmente rivolto al Comune di Torino e al suo sindaco, che nonostante anche le ultime partecipazioni violente di Askatasuna non interrompe il percorso per renderlo bene comune, di fatto legittimando un'occupazione che perdura da quasi 30 anni.