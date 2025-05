La borseggiatrice sputa addosso alla giornalista di Fuori dal Coro: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

L’escalation di illegalità, violenza e criminalità nelle città italiane è sempre più evidente. Al netto di quanto sostiene una parte del panorama politico nostrano, le stazioni delle principali città italiane sono diventate il teatro “perfetto” per le borseggiatrici che agiscono indisturbate. Questo è quello che successo anche a Venezia dove l’inviata di Fuori dal Coro è stata minacciata.

Il video, purtroppo, parla chiaro. Incalzata dall’inviata della trasmissione di Mario Giordano, la borseggiatrice ha deciso di sputare di fronte alle telecamere. Nessun rispetto per il lavoro altrui e nessun rispetto per la decenza. Nel video si vedono chiaramente le borseggiatrici all’opera che addirittura si nascondono il volto e continuano ad operare indisturbate. “Ogni volta che mi trovo a girare dei servizi sulle borseggiatrici a Venezia, trovo sempre uno spettacolo esilarante, che suscita una certa ilarità. A tratti comico. Quasi surreale. Per certi versi pure grottesco. Ma spassoso. Dal profondo senso umoristico”, ha esordito sul suo profilo social l’inviata Serenella Bettin.

Che poi ha aggiunto: “Se non fosse che è tutto maledettamente vero. Borseggiatrici libere di agire indisturbate e infilare le mani ovunque. Fanno piangere turisti, famiglie, residenti, pendolari, lavoratori. Se tenti di fermarle si rifugiano dalla polizia. Giuro non sto scherzando. E a volte, se beccate dalle telecamere, vengono pure scortate dagli agenti stessi. Se beccate dalle forze dell’ordine invece, e finiscono in caserma per qualche ora, stai sicura che il giorno dopo te le ritrovi a Rialto a rubare di nuovo. Uno spettacolo indegno per la città di Venezia. che sputano, che alzano le mani”. po