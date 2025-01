Bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri: attentato alle porte di Firenze

La caserma dopo la molotov lanciata da ignoti

Una bottiglia contenente liquido infiammabile, di fatto una molotov, lanciata contro la caserma dei carabinieri. Questo il gesto compiuto da ignoti a Borgo San Lorenzo (una realtà comunale della Città Metropolitana di Firenze, al confine fra la Toscana e l'Emilia) con gli inquirenti che stanno indagando per risalire ai responsabili. Lo ha confermato l'amministrazione comunale della cittadina fiorentina, esprimendo solidarietà all'Arma. "Nella notte un ordigno incendiario è stato fatto esplodere davanti all'ingresso della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo - si legge in una nota del Comune - si tratta di un atto di estrema gravità sul quale stanno indagando le forze dell'ordine visionando anche i filmati delle telecamere presenti intorno all'edificio. L'amministrazione comunale manifesta preoccupazione per quanto avvenuto ed esprime la piena vicinanza alla Compagnia e alla stazione Carabinieri di Borgo San Lorenzo". Stando a quanto ricostruito, l'episodio in questione si sarebbe concretizzato nelle primissime ore del mattino.

Erano circa le 2:30 quando un carabinieri si sarebbe accorto di come qualcosa non quadrasse, all'esterno della caserma. La bottiglia ha danneggiato il citofono ed il portone d'ingresso della caserma. Sono intervenuti i vigili del fuoco, a seguito dell'allarme. "Un attacco che ci lascia sgomenti - hanno scritto Marco Stella e Saverio Zeni, rispettivamente segretario regionale in Toscana e referente del Mugello per Forza Italia - un gesto che ferisce non solo l’Arma, ma ognuno di noi, ogni cittadino che crede nei valori dello Stato di diritto e della convivenza civile". Numerose le reazioni ed i messaggi di solidarietà anche da parte della politica nazionale, anche perché tra i possibili moventi non si esclude a quanto trapela nessuna pista. Nemmeno quella che porta un collegamento con la vicenda di Ramy Elgaml, il diciannovenne morto a Milano lo scorso novembre dopo un inseguimento: anche i vice-premier Antonio Tajani e Matteo Salvini ed il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, sui rispettivi profili social, hanno espresso solidarietà ai carabinieri.

"Siamo di fronte a un attacco non solo contro le forze dell'ordine, ma contro lo Stato di diritto e la sicurezza dei cittadini. Purtroppo l’attuale clima di odio politico sta alimentando atti di violenza contro chi ogni giorno lavora per proteggere la nostra comunità - ha commentato l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi - questi episodi non sono isolati ma il risultato di una retorica che delegittima il lavoro delle forze dell'ordine, alimentando divisioni e giustificando la violenza.

Per questo ribadisco il nostro sostegno incondizionato ai carabinieri e a tutte le forze di polizia che affrontano quotidianamente il pericolo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ed esorto tutti a non cedere mai alla pressione di chi incita all'odio e alla divisione. Infine, è fondamentale che gli autori di questo attentato vengano identificati e puniti con la”.