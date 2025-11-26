Il botto e la fiammata: volo Aeroitalia Linate-Cagliari torna indietro

Un botto, una fiammata da uno dei motori e la decisione di tornare a Elmas dove l'aereo Aeroitalia diretto a Milano Linate era decollato dieci minuti prima e aveva percorso meno di settanta chilometri. A bordo, inevitabilmente, paura fra i passeggeri. La compagnia spiega che il rientro è stato solo precauzionale e che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata messa a rischio.

"Nella mattinata odierna, il volo Cagliari-Milano Linate (volo XZ 02350 decollato alle 6.30) è rientrato all'aeroporto di Cagliari subito dopo il decollo a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante - spiega la compagnia - in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo. Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup.

Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal nostro personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza. Aeroitalia si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità", conclude la nota.