Gli 80 anni de Il Tempo: "Tanti auguri all'Italia che abbiamo raccontato"

Importante anniversario nell'editoria italiana: il quotidiano Il Tempo compie domani, 6 giugno 2024, 80 anni di storia. Uscì per la prima volta alla luce del sole annunciando la Liberazione della Capitale, dopo un periodo di distribuzione clandestina nella Roma ancora occupata dai nazisti. Per celebrare l'importante traguardo raggiunto, il suo direttore Tommaso Cerno ha realizzato un breve video, insieme ai collaboratori, annunciando due edizioni speciali del quotidiano. " Il Tempo compie 80 anni, li compie domani 6 giugno 2024. Il 6 giugno 1944, insieme agli Alleati che entrano a liberare Roma, nasce il nostro quotidiano ", spiega il direttore dopo aver simpaticamente accennato il brano "Tanti auguri a te".

La prima storica redazione de Il Tempo si trovava in piazza di Pietra, centralissima piazza del centro di Roma immersa nella storia, a due passi dal Pantheon. Il primo numero venne stampato in una tipografia antica della Capitale, situata in via Mario De' Fiori, e aveva un costo di 50 centesimi di lira. Il proprietario, nonché fondatore e direttore, era Renato Angiolillo, che durante l'occupazione acquistò due testate, di cui una era proprio Il Tempo, quotidiano che venne fondato la prima volta a Roma nel 1917, per poi essere chiuso pochi anni dopo. " Noi lo festeggiamo oggi, con uno speciale in edicola, perché il primo giorno fu fatto il 5 per uscire in edicola il 6. Poi domani, nel giorno del compleanno, con un'altra edizione straordinaria de il Tempo in edicola ", dice ancora Cerno. Ottant'anni di informazione indipendente, d'altronde, sono un traguardo di cui essere orgogliosi. Il quotidiano, fin dalla sua fondazione, è stato un punto di riferimento per i romani, la prima fonte di notizie.

" Tanti auguri a Il Tempo, tanti auguri a voi romani, tanti auguri all'Italia che abbiamo raccontato. Andate in edicola ", conclude Cerno nel suo intervento video, prima di dare la parola ad Alessio Gallicola, vicedirettore del quotidiano. " Auguri a Il Tempo, 80 anni e, a volte si dice, non sentirli. No, qui si sentono davvero tutti ", esordisce Gallicola, da poco arrivato nella redazione del quotidiano romano. " Queste mura trasudano di passione, tradizione... La sedia dei grandi direttori.

Una straordinaria esperienza e, soprattutto, unche cercheremo diinsieme alla redazione", conclude il vicedirettore, che poi lascia la parola alla redazione, cuore pulsante del quotidiano, che ogni giorno racconta l'Italia che si trasforma e che si evolve. Auguri Tempo!