Capelli brizzolati ed età tra 50 e 60 anni: chi è l'aggressore di Gae Aulenti

Età tra i 50-60 anni, brizzolato con i capelli corti, giacchetta azzurra sportiva con cappuccio, pantaloni sportivi neri, scarpe da ginnastica nere, zainetto sulle spalle e una busta-shopper verde fosforescente: è questo l'identikit dell'uomo che questa mattina attorno alle 9 in piazza Gae Aulenti ha colpito con un fendente diretto e preciso Anna Laura Valsecchi, 43 anni, impiegata presso Finlombarda. Nelle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, che sono state diffuse dai carabinieri su autorizzazione della Procura di Milano, si vede l'aggressore avvicinarsi alle spalle della vittima e colpirla dopo aver passato dalla mano sinistra, quella con cui brandisce il coltello, alla destra il sacchetto. Non ha ancora un nome ma le forze dell'ordine sono sulle sue tracce per assicurarlo alla giustizia, mentre la vittima si trova ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano, non in imminente pericolo di vita ma in prognosi ancora riservata.

Non ci sarebbe un movente o un motivo apparente dietro l'accoltellamento della donna di 43 anni, ferita stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano e per questo motivo nessuna pista è ancora esclusa, nemmeno quella di una vendetta. Pare che l'uomo si trovasse fermo nel passaggio pedonale che conduce alla piazza, la cosiddetta Biblioteca degli alberi, delimitata da un lato proprio dal palazzo in cui si trova l'ufficio della donna e dall'altro da un altro palazzo dove torva posto un bar. Nessuno avrebbe visto l'uomo colpire la vittima o scappare, tutte le testimonianze iniziano quando la donna, già a terra, chiede aiuto, nonostante quella sia una zona ed elevato passaggio a quell'ora del mattino.

Gli inquirenti non escludono nemmeno che possa trattarsi di un clochard, anche se non è noto quale collegamento ci sia tra i due. È difficile credere a un raptus improvviso per il modo in cui lui la colpisce, dal basso verso l'alto con la mano sinistra, appunto, in modo tanto violento da farla sobbalzare in avanti.

La vittima si tocca la schiena dove l'arma è rimasta conficcata, mentre l'uomo lo si vede allontanarsi dalla scena del delitto, con passo normale, forse proprio per non dare nell'occhio. Anche per questo motivo è improbabile, ma non impossibile, che si trattasse di un gesto premeditato.