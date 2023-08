"Fare il bagno vestite? È libertà". Ora l'associazione difende il burkini in spiaggia

A Trieste e Monfalcone quest'anno si è sollevato il problema del burkini e delle donne islamiche che, per rispetto ai precetti religiosi, entrano in mare completamente vestite. Nelle due città del Friuli-Venezia Giulia questo sta causando non pochi problemi ai sindaci, alle prese con proteste e con rimostranze da parte dei cittadini, che pretendono il rispetto del decoro e dell'igiene pubblica. Il sindaco di Monfalcone, che già alcune settimane fa ha inviato una lettera aperta alla comunità islamica, chiedendo loro di adeguarsi e di osservare le regole di convivenza comune per favorire l'integrazione, ha annunciato che entro ottobre sarà pronto un regolamento comunale in tal senso per normare una situazione che si è fatta tesa. A Trieste, invece, per il momento il sindaco non ha annunciato alcuna iniziativa in tal senso ma la situazione in città non è meno tesa dopo che al Pedocin, storico bagno cittadino che dal 1903 prevede parti separate tra donne e uomini, si è verificato uno sconto tra un gruppo di donne italiane e uno musulmano, perché queste ultime volevano entrare in acqua vestite.

E così, mentre nelle città si cerca di lavorare nel senso dell'integrazione, che vuol dire anche rispetto della comunità locale, l'Ics invita le donne musulmane coinvolte nei fatti di Trieste e " oggetto delle minacce a rivolgersi " ai loro uffici "pe r un ascolto e un confronto finalizzato alla loro tutela " invitando " le cittadine coraggiose che sono state testimoni delle minacce di rendersi disponibili come testimoni ". Ics ha sottolineato che " non è possibile imporre alcuna limitazione all'abbigliamento per motivi religiosi in base all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo ", segnalando che " l'utilizzo di abiti durante il bagno in mare non comporta alcun pericolo né per la sicurezza, né per la salute pubblica e costituisce dunque espressione di una libertà inviolabile tutelata dall'ordinamento giuridico ". In realtà non è esattamente così e soprattutto a Trieste, dove i fatti si sono svolti all'interno di un bagno privato, è possibile che venga imposto un dress-code.

In base a quanto indicato nel sito internet dell'Ics, questa è un’associazione che svolge " un’opera di tutela a favore di richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti a Trieste e in Friuli Venezia Giulia ". Dal 1998, l'associazione ha avuto dal Comune di Trieste la gestione di una struttura di accoglienza provvisoria presso un ricreatorio a fronte dei crescenti arrivi a Trieste dei kosovari. Come spiegato nel sito dell'associazione, i suoi progetti vengono interamente finanziati e questo permette loro di " affrontare le emergenze, accogliere le persone e cominciare con loro un percorso verso il futuro ". Ma chiedono anche donazioni, facendo leva sul solito adagio della società escludente " che sembra non riconoscere più l’universalità dei diritti e, al contrario, teorizza forme di esclusione dai diritti sociali, culturali e politici di parte della popolazione ". Per questo motivo propongono l'addebito permanente in conto, con un accredito mensile di 10, 20 o 40 euro ma sottolineano che " sono fasce indicative, contributi maggiori (ma non inferiori, ndr) sono i benvenuti ". Chiedono in alternativa le donazioni libere o il 5x1000.

L'associazione, invece di cercare un dialogo con le istituzioni per capire dove nasce il problema, si propone per un muro contro muro. Potrebbe cogliere l'occasione per aprire un canale di discussione e capire quali siano le posizioni dell'una e dell'altra parte, facendosi mediatore, invece assume di principio una posizione contraria a quella istituzionale, remando contro l'integrazione e la sensibilità della comunità locale, che ha dimostrato malessere. Ma questo malessere non merita di essere ascoltato.