"Sarà vietato fare il bagno vestiti". A Monfalcone il sindaco prepara la stretta sul burkini

Dopo la lettera aperta e la polemica che ne è seguita, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha annunciato che è allo studio un provvedimento adeguato che vieti il bagno in mare vestiti, con il burkini, o comunque coperti. " Siamo persone serie, entro ottobre sarò pronta con un provvedimento ", ha concluso, sottolineando come quella lettera aperta non fosse una semplice ammonizione ma il preludio a qualcosa di concreto, una risposta a un disagio che proviene dal basso e che ha fatto sì che il sindaco prendesse in considerazione le lamentele dei cittadini di Monfalcone. Provvedimenti che altrove, come sulla costa Mediterranea francese, o addirittura in Marocco, sono da tempo realtà.

" I casi di Monfalcone prima e di Trieste dopo, dimostrano come vi sia una sensibilità particolare da parte della cittadinanza in merito alla questione del burkini. Respingiamo al mittente tutte le critiche di islamofobia che i nostri cittadini hanno ricevuto da quella sinistra buonista tanto brava a fare la femminista da salotto ma dimenticandosi di difendere i diritti delle donne musulmane per non criticare l'Islam. La Lega sta con i cittadini ", ha dichiarato il senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto. Una presa di posizone da parte della Lega in difesa delle usanze e tradizioni italiane, spiega il leghista, ma anche " di decoro urbano, una questione igienica e del rispetto delle donne che non devono essere costrette a coprirsi totalmente a temperature proibitive. Per questo come Lega stiamo già lavorando anche a ferragosto con i nostri legali per nuove norme a tutela del decoro pubblico che possano dare voce a una parte insistente della cittadinanza ".