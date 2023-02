Caso Mps, Visco indagato a Brescia. La procura: "Atto dovuto"

Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è indagato a Brescia per “false comunicazioni sociali“ nel fascicolo aperto sulle presunte irregolarità nella gestione dell'inchiesta milanese su Monte dei Paschi in cui è indagato anche l'ex procuratore di Milano, Francesco Greco. L'iscrizione è stata definita dalla procura come un "atto dovuto" in seguito all'esposto presentato dal consulente di fondi Giuseppe Bivona, che rappresenta Bluebell Capital Partners, un gruppo di creditori della banca. È probabile che anche la posizione di Visco, come quella di altri iscritti, possa andare verso l'archiviazione.

La posizione di Visco e la Procura

La posizione del numero uno di palazzo Koch nasce dall'esposto depositato il primo maggio 2021 alla Procura di Roma, poi trasmesso a Brescia, in cui Bivona denunciò Visco e l'ex presidente della Consob, Giuseppe Vegas, per una serie di presunte omissioni, tra il 2012 e il 2015, sulle condotte degli ex vertici di Mps, il presidente Alessandro Profumo e l'ad Fabrizio Viola, nella gestione dell'istituto senese. Il fatto-presupposto delle denuncia riguarda la falsa contabilizzazione nei bilanci di Mps di cinque miliardi di derivati contabilizzati come Titoli di Stato nei bilanci della banca senese 2012-2015 (semestrale).

L'accusa dopo un esposto