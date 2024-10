"Cayò Salvini": l'esultanza dei migranti e quella frase che potrebbe "salvare" il leghista

Ascolta ora 00:00 00:00

"Cayó Salvini". Eccola, la frase chiave del processo Open Arms. «Il 20 agosto si sente Open Arms festeggiare. Ci si chiede se erano felici perché sono sbarcati i migranti a bordo. Invece no. Si sente una voce dire che erano felici perché “è caduto Salvini” e non per lo sbarco. Questo commento lo fa Oscar Camps», "Cayò Salvini" appunto. Quando ieri Giulia Bongiorno al processo Open Arms (che vede Matteo Salvini alla sbarra per sequestro di persona, rischia sei anni) ha citato questo episodio durante l’arringa difensiva, gli occhi dei cronisti presenti nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo sono andati a cercare lo spagnolo, seduto qualche fila più dietro.

Questo è il video di cui parla la Bongiorno e che rende a suo dire questo processo «a fini politici». A fine udienza Camps si è brevemente concesso ai giornalisti: «È stata una reazione immediata al fatto che i naufraghi erano stati trattenuti sulla nave di Open Arms per volontà del ministro Salvini. Era una manifestazione di soddisfazione perché la vicenda si era conclusa con l’approdo dei migranti», ha detto il proprietario della Ong spagnola, affiancato dal legale Arturo Salemi che traduceva e rincarava la dose: «La politica non c’entra, l’imputato aveva l’obbligo di autorizzare lo sbarco come previsto dalle Convenzioni internazionali e non lo ha fatto».

Su Repubblica Camps conferma la versione di Palermo («Persone vulnerabili rimasero bloccate per 19 giorni nonostante la precarietà della loro situazione fisica e psicologica») e contesta la ricostruzione della difesa di Salvini: «A bordo è andata in modo del tutto diverso». Vedremo a chi i giudici di Palermo daranno ragione, anche se la Bongiorno mette le mani avanti: «Anche se lo condannano non cambierà nulla», ha detto ieri sera a Cinque minuti da Bruno Vespa dopo il Tg1.