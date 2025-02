"Meravigliatevi dei progressi". L'ultimo discorso del luminare di ginecologia prima di morire

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi l'Italia dice addio Giovanni Scambia, importante luminare della ginecologia oncologica che per molto tempo ha dato il proprio contributo nella dura battaglia contro il cancro. Come Direttore Scientifico e Direttore dell'Uoc Ginecologia Oncologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il professore ha aiutato moltissime donne, facendo il possibile per salvarle dalla terribile malattia.

La sua carriera è un esempio per chi verrà dopo. E proprio ai giovani si era rivolto in un ultimo messaggio. "A coloro che dovranno costruire il futuro e la scuola della nostra clinica: meravigliatevi dei progressi e delle conquiste ", aveva dichiarato Scambia. "Quando iniziai, non avrei mai pensato di poter dire a una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. O che l'intelligenza artificiale potrebbe essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Il mio augurio è quello di attraversare tante altre scoperte, e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra ", aveva proseguito. Scambia aveva ringraziato tutti i membri del suo staff, senza dimenticare nessuno.

Il professor Giovanni Scambia è venuto a mancare nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio, poco dopo le 14.00. Il medico aveva recentemente scoperto di avere un tumore al pancreas in stadio avanzato. La malattia non gli ha lasciato scampo.

Oggi in centinaia si sono presentati ai suoi funerali, che si sono tenuti alle 11.00 presso la Chiesa Centrale dell'università Cattolica del Sacro Cuore. A presiedere le esequie è stato mons. Claudio Giuliodori.

Nel corso della cerimonia è stato mostrato un video-ricordo del professore, mentre sul sagrato della chiesa si sono raccolti gli omaggi lasciati da colleghi, conoscenti, alunni ma, soprattutto, pazienti. Donne che hanno voluto omaggiare il medico che le ha salvate. Tante le rose bianche con un nastro celeste depositate per lui. E poi un messaggio: "Grazie Prof. Scambia. Le tue amate pazienti" . I docenti universitari, invece, hanno voluto onorare il luminare presentandosi con le toghe accademiche.

Proprio per il grande affetto nutrito verso il professore, sono stati allestiti due banchetti per i libri delle firme, così da consentire a chi lo volesse di lasciare un ultimo messaggio allo stimato medico.

Tanti i personaggi illustri presenti alla funzione, fra cui l'ex chirurgo toracico del Forlanini Massimo Martelli, il neurochirurgo Giulio Maira, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma e Provincia Antonio Magi. A presenziare anche diversi rappresentanti del mondo della politica, fra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non solo.

Fra i partecipanti figuravano il ministro dell'Università Anna Maria Bernini, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, gli ex ministri della Salute Beatrice Lorenzin e Francesco De Lorenzo. Infine, a partecipare alle esequie anche l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria.