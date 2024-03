"Cerchiamo smartphone". L'appello della Ong per i migranti che arrivano in Italia

Nuova iniziativa della Ong Mediterranea guidata da Luca Casarini, che ha deciso di distribuire gli smartphone ai migranti che arrivano in Italia. Nell'appello fatto circolare sui social, la Ong spiega che " per le persone in transito avere uno smartphone è di vitale importanza. Serve per comunicare con i parenti, per orientarsi e raggiungere dei rifugi sicuri, per chiamare i soccorsi se in pericolo, per documentare violenze e violazioni dei loro diritti di cui sono vittime ". La maggior parte dei migranti che arrivano in Italia, sia tramite la rotta balcanica sia tramite il Mediterraneo, però, sbarcano già muniti di telefoni di ultima generazione, perfettamente funzionanti, come dimostrano i video che loro stessi condividono sui social o che inviano ai loro trafficanti una volta arrivati a destinazione.

Mediterranea chiama questo sistema "ferrovia sotterranea", un sistema individuato per superare i confini che, nella loro grafica, vengono rappresentati da un filo spinato. L'idiosincrasia delle organizzazioni non governative verso i confini è ben nota: nel loro mondo ideale non esisterebbero gli Stati e i governi, non ci dovrebbero essere frontiere per garantire a chiunque di spostarsi da un posto all'altro, liberamente, senza i documenti. Una visione anarchica e utopica, che cercano di perseguire sfidando le istituzioni e l'ordine costituito. Da una parte ci sono le loro navi, che con prepotenza portano i migranti irregolari, non identificabili, dal Mediterraneo all'Europa, attraversando i confini territoriali degli Stati in nome di una lacuna nel diritto internazionale. Dall'altra ci sono iniziative come questa, meno tangibili di un attraversamento fisico di confine, ma che perseguono lo stesso scopo, garantendo un collegamento virtuale per i migranti con i loro parenti o con altre persone lasciate sulla sponda opposta del Mediterraneo.